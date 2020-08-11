***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 13:25
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867938
BIST
14:291.100
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 24,55
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:297,2430
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0947
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:298,5699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:29460,75
En Yüksek
|Değişim
|: -3,70%
|| -17,70
|Açılış
|: 460,75
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
460,70
BIST En Aktif Hisseler14:29
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|OSTIM
|2,86
|51.949.377
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.827.277
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|818.565
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.512.808
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,32
|33.080.655
|% -7,34
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,30
|1.375.332.600
|% 7,01
|
|ASELS
|18,32
|1.375.045.124
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,00
|963.492.024
|% 1,01
|
|GARAN
|6,85
|863.584.162
|% 4,26
|
|SISE
|6,30
|833.561.348
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,00
|963.492.024
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,11
|320.768.500
|% 3,43
|
|AKBNK
|4,93
|663.161.077
|% 3,57
|
|SISE
|6,30
|833.561.348
|% 5,88
|
|GARAN
|6,85
|863.584.162
|% 4,26
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2399
|7,2430
|% -1,29
|
|Euro
|8,5264
|8,5699
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,4709
|9,5184
|% -0,97
|
|Frank
|7,9169
|7,9646
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9268
|1,9365
|% -1,23
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-49,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-16,76
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-139,67
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-67,56
|
|Çeyrek
|742
|759
|-33,78
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,87
|-1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|-0,38
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,65
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:41ARTI
Yüzde 6.96 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 947 adet işlem
-
14:40SODSN
Yüzde 7.52 oranında artışla 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 112 adet işlem
-
14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 15 artarak (% 2.25 ) 1, 009
-
14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKS, EGCYH, EGCYO, TKURU, BALAT, IZTAR, TACTR, KSTUR, AYES, DURDO
-
14:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ