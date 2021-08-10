***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 15:57
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956921
BIST
16:141.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
16:148,6220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:1410,1087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0525
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:14477,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,01
|Açılış
|: 477,18
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KARYE
|11,88
|103.947.352
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.001.220
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.409.642
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.723.253
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.060.685
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.914.705
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|127.307.434
|% -9,72
|
|MRSHL
|243,50
|3.714.727
|% -8,29
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,36
|1.102.736.072
|% 2,20
|
|EREGL
|19,71
|1.077.239.050
|% -3,95
|
|GARAN
|9,18
|968.330.152
|% 0,44
|
|GENIL
|15,42
|859.836.888
|% 7,83
|
|KRDMD
|7,95
|652.732.835
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,48
|422.831.360
|% 1,64
|
|SISE
|8,36
|1.102.736.072
|% 2,20
|
|GARAN
|9,18
|968.330.152
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,86
|174.961.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,95
|652.732.835
|% -0,25
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6189
|8,6220
|% -0,19
|
|Euro
|10,1033
|10,1087
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,8625
|11,9220
|% -0,48
|
|Frank
|9,2697
|9,3255
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2861
|2,2976
|% -0,40
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-4,02
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.180
|3.228
|-29,00
|
|Tam
|3.162
|3.242
|-29,06
|
|Yarım
|1.528
|1.568
|-14,06
|
|Çeyrek
|767
|784
|-7,03
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,74
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:26MARKA
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 715 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.65 ) 1, 548
-
16:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, EREGL, GARAN
-
16:24XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 300.00 milyon TL de
-
16:24YAYLA
Yüzde 6.04 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 851, 141 adet işlem