***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 12:14
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040620
BIST
12:452.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 36,57
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
12:4516,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0494
|Açılış
|: 16,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7496
En Düşük
16,6705
12:4517,5164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0110
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5310
En Düşük
17,4341
12:45966,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,49
|Açılış
|: 966,46
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ISSEN
|27,88
|34.982.718
|% 8,91
|
|MAKIM
|16,50
|250.636.259
|% 8,20
|
|KOZAL
|182,70
|870.149.887
|% 7,47
|
|GESAN
|45,00
|167.077.802
|% 7,09
|
|IZFAS
|5,30
|2.874.796
|% 7,07
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|OYAYO
|8,19
|1.772.280
|% -4,99
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|GLRYH
|3,29
|23.677.042
|% -3,52
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|THYAO
|48,98
|3.076.063.155
|% 4,66
|
|SISE
|21,42
|899.397.556
|% -0,37
|
|KOZAL
|182,70
|870.149.887
|% 7,47
|
|EREGL
|27,20
|605.651.011
|% 0,22
|
|TUPRS
|272,90
|577.387.073
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,64
|194.905.011
|% 0,00
|
|THYAO
|48,98
|3.076.063.155
|% 4,66
|
|YKBNK
|4,37
|248.258.409
|% 0,92
|
|ODAS
|2,92
|157.525.243
|% 1,04
|
|SISE
|21,42
|899.397.556
|% -0,37
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7442
|16,7478
|% 0,30
|
|Euro
|17,5070
|17,5164
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,1726
|20,2737
|% -0,47
|
|Frank
|17,3915
|17,4963
|% -0,10
|
|Riyal
|4,4489
|4,4712
|% 0,31
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,07
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.447
|6.544
|-47,00
|
|Tam
|6.447
|6.531
|-59,00
|
|Yarım
|3.155
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,91
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,90
|