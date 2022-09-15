***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 10:29
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063270
BIST
14:103.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 13,88
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
14:1018,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
14:1018,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|: 18,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
14:10990,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,52
|Açılış
|: 990,02
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ZOREN
|3,20
|389.726.043
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.540.257
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|53.109.004
|% 9,91
|
|ULUFA
|5,23
|108.806.629
|% 9,87
|
|IHLAS
|0,67
|78.361.550
|% 9,84
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.620.635
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.726.705.852
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.934.574
|% -9,98
|
|ASELS
|36,00
|4.977.366.436
|% 9,09
|
|THYAO
|76,10
|3.486.612.479
|% 2,42
|
|YKBNK
|7,24
|3.078.649.487
|% -7,89
|
|ISCTR
|9,32
|2.983.035.793
|% -8,36
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.934.574
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,24
|3.078.649.487
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,40
|1.453.580.401
|% -0,45
|
|ISCTR
|9,32
|2.983.035.793
|% -8,36
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.934.574
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.014.781.759
|% -9,95
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2617
|18,2699
|% 0,22
|
|Euro
|18,2477
|18,2650
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9499
|21,0550
|% -0,17
|
|Frank
|19,0257
|19,1403
|% 0,80
|
|Riyal
|4,8433
|4,8676
|% 0,15
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,14
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-62,00
|
|Tam
|6.699
|6.760
|-32,00
|
|Yarım
|3.264
|3.304
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|-0,56
|
Seans Raporu
14:08
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14:23TAVHL
Yüzde 6.69 oranında artışla 70.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 921 adet işlem
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 26 artarak (% 0.17 ) 3, 773
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14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
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14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, YKBNK
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14:22XU100
Endeks 3, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 47, 475.00 milyon TL de