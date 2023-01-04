***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:23
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093008
BIST
10:155.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -8,43
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.585
10:1518,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
10:1519,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0992
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
10:151.115,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.115,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.115,71
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler10:13
|EYGYO
|22,90
|4.443.402
|% 9,99
|
|TERA
|25,90
|124.706.363
|% 9,93
|
|VERUS
|117,50
|16.880.317
|% 9,20
|
|ADEL
|133,00
|22.147.299
|% 7,95
|
|VERTU
|43,38
|19.735.669
|% 4,83
|
|MARTI
|6,08
|965.291
|% -9,93
|
|ULUFA
|8,37
|2.028.040
|% -7,00
|
|LIDFA
|5,62
|7.513.582
|% -4,91
|
|ARSAN
|12,13
|1.357.365
|% -4,86
|
|BRKVY
|30,42
|8.220.948
|% -4,76
|
|EKGYO
|9,70
|1.476.979.726
|% 2,97
|
|EREGL
|42,78
|1.103.556.442
|% 1,28
|
|ENKAI
|36,26
|919.576.807
|% 3,48
|
|THYAO
|147,60
|842.117.743
|% 0,14
|
|KRDMD
|19,19
|832.437.138
|% 2,02
|
|EKGYO
|9,70
|1.476.979.726
|% 2,97
|
|KRDMD
|19,19
|832.437.138
|% 2,02
|
|EREGL
|42,78
|1.103.556.442
|% 1,28
|
|ENKAI
|36,26
|919.576.807
|% 3,48
|
|YKBNK
|11,84
|279.573.887
|% 0,94
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7289
|18,7450
|% 0,12
|
|Euro
|19,8410
|19,8614
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4292
|22,5417
|% 0,39
|
|Frank
|20,0296
|20,1503
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9683
|4,9932
|% 0,12
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|13,00
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|7,75
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.538
|7.606
|31,00
|
|Yarım
|3.650
|3.718
|15,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,54
|0,11
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|-0,53
|
Seans Raporu
10:13
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10:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 57 kaybederek (% -0.39 ) 6, 073
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10:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
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10:28
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MARTI, ULUFA
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10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, EREGL, KRDMD
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10:28XU100
Endeks 5, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 11, 622.00 milyon TL de