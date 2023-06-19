***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2023 15:27
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159820
BIST
16:575.367
En Düşük
|Değişim
|: -1,98%
|| -108,32
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
16:5723,6097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
16:5725,7814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0574
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
16:571.481,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.481,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DOBUR
|41,58
|17.789.347
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.490.874
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.114.793
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.339.081
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.935.612
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.605.711
|% -9,99
|
|IHAAS
|125,20
|52.293.462
|% -9,93
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|OSMEN
|94,50
|49.112.285
|% -6,90
|
|KRVGD
|17,05
|40.064.591
|% -6,83
|
|THYAO
|175,90
|5.454.899.970
|% -2,66
|
|AKBNK
|19,02
|3.455.189.910
|% 0,69
|
|ASTOR
|55,95
|3.014.260.771
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,58
|2.789.818.207
|% -1,72
|
|ISCTR
|13,31
|2.099.337.683
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,58
|2.789.818.207
|% -1,72
|
|AKBNK
|19,02
|3.455.189.910
|% 0,69
|
|ISCTR
|13,31
|2.099.337.683
|% -0,82
|
|ODAS
|6,77
|869.366.384
|% 3,83
|
|ADESE
|1,46
|181.175.754
|% -1,35
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6058
|23,6171
|% 0,01
|
|Euro
|25,7788
|25,7905
|% -0,19
|
|Sterlin
|30,1177
|30,2687
|% -0,21
|
|Frank
|26,2200
|26,3779
|% -0,37
|
|Riyal
|6,2764
|6,3078
|% -0,03
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.844
|-145,00
|
|Tam
|9.638
|9.896
|-143,69
|
|Yarım
|4.734
|4.825
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,23
|-0,15
|
|B. Petrol
|76,68
|76,68
|0,07
|
Seans Raporu
16:55
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