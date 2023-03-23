***AKCNS* *CIMSA*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS******CIMSA*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CIMSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu 1.213.056.000 adet ve 12.130.560 TL nominal değerli borsada işlem görmeyen statüdeki Çimsa paylarının Borsada işlem gören statüye dönüşüm başvurusu tarafımızca MKK'ya yapılmıştır. Yapılan başvuru sonucunda sahibi olduğumuz tüm Çimsa hisseleri borsada işlem gören statüye dönüştürülecek olmakla birlikte, söz konusu hisselerin tasarrufuna ilişkin olarak kamuoyuna açıklanmamış Şirketimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127458BIST