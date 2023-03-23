***AKCNS* *CIMSA*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 17:54
***AKCNS******CIMSA*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 1.213.056.000 adet ve 12.130.560 TL nominal değerli borsada işlem görmeyen statüdeki Çimsa paylarının Borsada işlem gören statüye dönüşüm başvurusu tarafımızca MKK'ya yapılmıştır. Yapılan başvuru sonucunda sahibi olduğumuz tüm Çimsa hisseleri borsada işlem gören statüye dönüştürülecek olmakla birlikte, söz konusu hisselerin tasarrufuna ilişkin olarak kamuoyuna açıklanmamış Şirketimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127458
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 75,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 76,6900
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0918
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:0514,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,09
|Açılış
|: 14,17
|
|Önceki Kapanış
|: 14,08
|
14,20
En Düşük
13,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0471
|% 0,04
|
|Euro
|20,7254
|20,7660
|% 0,44
|
|Sterlin
|23,3851
|23,5024
|% 0,41
|
|Frank
|20,7525
|20,8775
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0541
|5,0795
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|23,61
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,20
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.229
|8.337
|77,00
|
|Yarım
|4.034
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
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