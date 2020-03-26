***AKCNS* *KORDS* *ANSGR* *FMIZP* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.03.2020 09:10
***AKCNS******KORDS******ANSGR******FMIZP******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKCNS, ANSGR, FMIZP, KORDS, TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,242 TL Teorik Fiyat: 6,788 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ANSGR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,27 TL Teorik Fiyat: 4,55 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) FMIZP.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,2850915 TL Teorik Fiyat: 42,995 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KORDS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 8,73 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TATGD.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 5,9 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832241
BIST
10:3789.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 56,60
|Açılış
|: 88.960
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|Önceki Kapanış
|: 89.063
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En Düşük
88.481
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En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,5056
En Düşük
6,4061
10:377,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,0972
En Düşük
6,9707
10:37335,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 335,34
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|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,05
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,60
|74.579.394
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|3.895.797
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|20
|% 10,00
|
|RTALB
|6,39
|988.316
|% 9,98
|
|QNBFL
|128,90
|506.576
|% -9,99
|
|BALAT
|1,67
|63.649
|% -9,24
|
|RALYH
|7,40
|740
|% -7,50
|
|NIBAS
|5,70
|11
|% -7,32
|
|TTKOM
|6,24
|4.194.365
|% -5,17
|
|THYAO
|8,72
|115.913.228
|% -0,57
|
|GARAN
|7,55
|97.789.132
|% 0,67
|
|ECILC
|4,66
|85.509.876
|% 5,67
|
|ASELS
|23,28
|77.704.350
|% -0,68
|
|SASA
|6,60
|74.579.394
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,64
|43.366.219
|% 2,50
|
|TSPOR
|2,28
|59.880.091
|% 6,05
|
|IHLGM
|0,77
|20.440.268
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|85.509.876
|% 5,67
|
|YKBNK
|1,86
|31.930.504
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6828
|7,7214
|% 1,02
|
|Frank
|6,6291
|6,6690
|% 1,35
|
|Riyal
|1,7214
|1,7300
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.605
|-13,77
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,81
|26,81
|-0,58
|