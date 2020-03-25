***AKCNS* *KORDS* *ANSGR* *FMIZP* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AKCNS******KORDS******ANSGR******FMIZP******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKCNS, ANSGR, FMIZP, KORDS, TATGD26.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKCANSA AKCNS 0,242 0,2057ANADOLU SIGORTA ANSGR 0,27 0,2295F-M IZMIT PISTON FMIZP 2,2850915 1,9423277KORDSA TEKNIK TEKSTIL KORDS 0,25 0,2125TAT GIDA TATGD 0,2 0,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832138BIST