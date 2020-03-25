***AKCNS* *KORDS* *ANSGR* *FMIZP* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.03.2020 16:54
***AKCNS******KORDS******ANSGR******FMIZP******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKCNS, ANSGR, FMIZP, KORDS, TATGD
26.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKCANSA AKCNS 0,242 0,2057
ANADOLU SIGORTA ANSGR 0,27 0,2295
F-M IZMIT PISTON FMIZP 2,2850915 1,9423277
KORDSA TEKNIK TEKSTIL KORDS 0,25 0,2125
TAT GIDA TATGD 0,2 0,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832138
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:057,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0738
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05333,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -2,94
|Açılış
|: 333,05
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5703
|7,6083
|% 0,66
|
|Frank
|6,5447
|6,5841
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7057
|1,7143
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-9,89
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,02
|
|B. Petrol
|27,49
|27,49
|0,34
|