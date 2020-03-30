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***AKCNS* *KORDS* *ANSGR* *FMIZP* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

30.03.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***AKCNS******KORDS******ANSGR******FMIZP******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler AKCNS, ANSGR, FMIZP, KORDS, TATGD

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAAKCNS91F3 AKCNS Nakit Temettü Ödeme 20,57 24,2 30/03/2020 TRY
PAY SENEDİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ TRAANSGR91O1 ANSGR Nakit Temettü Ödeme 22,95 27 30/03/2020 TRY
PAY SENEDİ FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. TRAISTMP91H7 FMIZP Nakit Temettü Ödeme 194,23277 228,50915 30/03/2020 TRY
PAY SENEDİ KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. TRAKORDS91B2 KORDS Nakit Temettü Ödeme 21,25 25 30/03/2020 TRY
PAY SENEDİ TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TRATATKS91A5 TATGD Nakit Temettü Ödeme 17 20 30/03/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833295


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