***AKCNS* *KORDS* *ANSGR* *FMIZP* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
30.03.2020 16:55
***AKCNS******KORDS******ANSGR******FMIZP******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler AKCNS, ANSGR, FMIZP, KORDS, TATGD
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAAKCNS91F3 AKCNS Nakit Temettü Ödeme 20,57 24,2 30/03/2020 TRY
PAY SENEDİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ TRAANSGR91O1 ANSGR Nakit Temettü Ödeme 22,95 27 30/03/2020 TRY
PAY SENEDİ FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. TRAISTMP91H7 FMIZP Nakit Temettü Ödeme 194,23277 228,50915 30/03/2020 TRY
PAY SENEDİ KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. TRAKORDS91B2 KORDS Nakit Temettü Ödeme 21,25 25 30/03/2020 TRY
PAY SENEDİ TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TRATATKS91A5 TATGD Nakit Temettü Ödeme 17 20 30/03/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833295
BIST
17:1188.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 303,06
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:116,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1363
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:117,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0801
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:11342,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 4,74
|Açılış
|: 342,80
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,62
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,10
|33.311.727
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.197.717
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.580.770
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.494.789
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.390.816
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|322.423
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.835.161
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|SELEC
|7,39
|72.162.793
|% -9,44
|
|THYAO
|8,75
|689.899.466
|% -1,24
|
|ASELS
|23,30
|577.171.976
|% 0,78
|
|GARAN
|8,03
|509.105.491
|% 1,90
|
|PGSUS
|31,36
|457.308.621
|% -9,21
|
|SASA
|7,98
|334.949.443
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,95
|169.819.389
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,03
|281.088.588
|% 5,18
|
|IHLAS
|0,48
|59.038.521
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,89
|169.275.103
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,79
|236.863.795
|% 7,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1281
|8,1689
|% 1,58
|
|Frank
|6,8511
|6,8923
|% 1,38
|
|Riyal
|1,7461
|1,7548
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.624
|-5,64
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,17
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,16
|26,16
|-1,79
|
Seans Raporu
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