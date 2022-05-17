***AKCNS* *MARTI* *MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.05.2022 09:08
***AKCNS******MARTI******MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKCNS, MARTI, MAVI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030742
BIST
10:272.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,66
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:2715,8794
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3383
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8794
En Düşük
15,5343
10:2716,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3933
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6335
En Düşük
16,2212
10:27925,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 14,23
|Açılış
|: 925,24
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
926,88
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,75
|65.346.509
|% 9,12
|
|TMPOL
|20,24
|30.637.266
|% 6,69
|
|IMASM
|37,58
|28.211.887
|% 6,58
|
|IHAAS
|26,88
|1.125.149
|% 5,91
|
|GZNMI
|32,80
|2.524.124
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.636.251
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|ISGYO
|13,48
|6.623.520
|% -3,99
|
|THYAO
|42,82
|477.431.237
|% 0,23
|
|SISE
|19,72
|420.789.053
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,97
|270.449.606
|% 0,40
|
|GARAN
|14,94
|259.890.976
|% -0,20
|
|YKBNK
|4,36
|223.618.303
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,36
|223.618.303
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,63
|132.094.979
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,78
|109.755.578
|% 1,89
|
|SISE
|19,72
|420.789.053
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,97
|270.449.606
|% 0,40
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8533
|15,8711
|% 2,12
|
|Euro
|16,6034
|16,6436
|% 2,48
|
|Sterlin
|19,4800
|19,5777
|% 2,08
|
|Frank
|15,7065
|15,8011
|% 1,71
|
|Riyal
|4,1887
|4,2097
|% 1,45
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,65
|
|Altın Gr.
|925
|925
|13,74
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,08
|