***AKCNS* *NUHCM* *ANSGR* *YGGYO* *BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.03.2021 16:57
***AKCNS******NUHCM******ANSGR******YGGYO******BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKCNS, ANSGR, BRISA, NUHCM, YGGYO
30.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKCANSA AKCNS 0,5482999 0,4660549
ANADOLU SIGORTA ANSGR 0,32 0,272
BRISA BRISA 0,807 0,68595
NUH CIMENTO NUHCM 1,5 1,275
YENI GIMAT GMYO YGGYO 1,03 1,03
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921513
BIST
16:511.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:518,1859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1056
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:519,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0867
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:51449,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,82
|Açılış
|: 449,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:51
|TRILC
|50,40
|179.998.525
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.962.730
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.613.158
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.297.752
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.556.828
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,92
|1.468.749.728
|% 5,01
|
|GARAN
|6,90
|1.345.433.812
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,45
|929.986.628
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,01
|818.157.324
|% 8,65
|
|PETKM
|5,68
|597.682.786
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,01
|818.157.324
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,92
|1.468.749.728
|% 5,01
|
|GARAN
|6,90
|1.345.433.812
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,45
|929.986.628
|% 7,50
|
|DOHOL
|3,30
|360.757.860
|% 1,85
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1820
|8,1859
|% 1,31
|
|Euro
|9,6377
|9,6484
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2697
|11,3262
|% 1,43
|
|Frank
|8,6811
|8,7334
|% 1,31
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 1,26
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-21,54
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|16,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|13,34
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|6,46
|
|Çeyrek
|718
|735
|3,23
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,57
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:06OZBAL
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 584 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 43 artarak (% 0.73 ) 1, 432
-
17:02FENER
Yüzde 8.04 oranında artışla 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 691, 055 adet işlem
-
17:01EREGL
Yüzde 6.74 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 067, 555 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 185.00 milyon TL de