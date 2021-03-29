***AKCNS* *NUHCM* *ANSGR* *YGGYO* *BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AKCNS******NUHCM******ANSGR******YGGYO******BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKCNS, ANSGR, BRISA, NUHCM, YGGYO30.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKCANSA AKCNS 0,5482999 0,4660549ANADOLU SIGORTA ANSGR 0,32 0,272BRISA BRISA 0,807 0,68595NUH CIMENTO NUHCM 1,5 1,275YENI GIMAT GMYO YGGYO 1,03 1,03Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921513BIST