***AKCNS* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.03.2022 15:02
***AKCNS******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [AKCNS, PNSUT]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 5.8. maddesi uyarınca, 01.04.2022 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AKCANSA XSRDK 01/04/2022
PINAR SUT XSRDK 01/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014411
BIST
15:382.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,84
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:3814,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0227
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
15:3816,3143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0398
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:38912,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 912,90
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
913,00
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|50.355.647
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|43.823.418
|% 9,98
|
|YKSLN
|7,22
|63.825.663
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.607.849
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,21
|129.490.076
|% -7,88
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KAPLM
|56,75
|6.935.320
|% -4,86
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|THYAO
|32,66
|3.270.032.350
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,18
|1.746.190.671
|% 1,54
|
|GARAN
|12,18
|1.670.548.501
|% -0,08
|
|SISE
|15,31
|1.054.579.980
|% 1,19
|
|KARSN
|5,56
|904.971.169
|% 4,71
|
|ODAS
|1,72
|355.829.908
|% 2,38
|
|KARSN
|5,56
|904.971.169
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,07
|561.180.317
|% -1,21
|
|GARAN
|12,18
|1.670.548.501
|% -0,08
|
|ZOREN
|1,87
|224.032.184
|% 2,75
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6677
|14,6767
|% 0,16
|
|Euro
|16,2987
|16,3162
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,1913
|19,2876
|% -0,05
|
|Frank
|15,8082
|15,9034
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8974
|3,9170
|% 0,05
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,97
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.129
|1,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|8,19
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|3,96
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,60
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51KTSKR
Yüzde 5.23 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 618, 356 adet işlem
-
15:50CUSAN
Yüzde 5.04 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 355 adet işlem
-
15:49ETILR
Yüzde 4.22 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 436 adet işlem
-
15:47XU100
Endeks 2, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 497.00 milyon TL de
-
15:47NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 082 adet işlem