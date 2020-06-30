***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Tarih30/06/2020Saati10:30AdresiBulgurlu Mahallesi Gürpınar Caddesi N15/7 Üsküdar - İstanbulGündem1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2) Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3) 2019 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4) 2019 yılına ait bilanço ve gelir tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8) Denetçinin seçimi, 9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddelerine göre izin verilmesi, 10) Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853441BIST