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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.06.2020 13:53
GÜNCEL HABERLER



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
30/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Tarih
30/06/2020
Saati
10:30
Adresi
Bulgurlu Mahallesi Gürpınar Caddesi N15/7 Üsküdar - İstanbul
Gündem
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2) Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3) 2019 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4) 2019 yılına ait bilanço ve gelir tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8) Denetçinin seçimi, 9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddelerine göre izin verilmesi, 10) Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853441


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Altın Gr. 390 390 -0,61  
Cumhuriyet 2.524 2.543 -8,10  
Tam 2.598 2.609 -8,40  
Yarım 1.262 1.276 -4,10  
Çeyrek 631 639 -2,00  
Gümüş.Ons 17,83 17,86 0,00  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,00  
B. Petrol 41,41 41,41 -0,46  
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