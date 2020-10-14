***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2020 16:59
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 286.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 16,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDNA2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.516.000
İhraç Fiyatı 0,97064
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.12.2020
Kayıt Tarihi 21.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 69 gün vadeli, 10.516.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDNA2021) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 14.10.2020, itfa tarihi 22.12.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881578
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05485,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,20
|Açılış
|: 485,58
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9027
|7,9073
|% -0,15
|
|Euro
|9,2956
|9,3027
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2778
|10,3294
|% 0,64
|
|Frank
|8,6354
|8,6874
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|20,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|42,96
|42,96
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
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17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
-
17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
-
17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem