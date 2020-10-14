Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.10.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER


Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 286.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 16,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDNA2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.516.000
İhraç Fiyatı 0,97064
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.12.2020
Kayıt Tarihi 21.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 69 gün vadeli, 10.516.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDNA2021) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 14.10.2020, itfa tarihi 22.12.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881578


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.189
Değişim :  1,24% |  14,59
Açılış :  1.177  
Önceki Kapanış :  1.175  
En Yüksek
1.190 En Düşük
1.173
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 2,42 6.841.091 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.546.661 % 10,00  
ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 623.800 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9027 7,9073 % -0,15  
Euro 9,2956 9,3027 % -0,03  
Sterlin 10,2778 10,3294 % 0,64  
Frank 8,6354 8,6874 % 0,17  
Riyal 2,1015 2,1121 % -0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 20,78  
Altın Gr. 485 485 3,83  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,49 24,53 0,36  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,07  
B. Petrol 42,96 42,96 0,52  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru