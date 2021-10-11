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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.10.2021 16:00



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 18.01.2022 vadeli, 99 günlük 21.920.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN12213)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN12213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.920.000
İhraç Fiyatı 0,9449
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 99 gün vadeli, 21.920.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12213) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.10.2021, itfa tarihi 18.01.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969466


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AKSUE 15,34 33.963.148 % 9,96  
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Altın Gr. 507 507 0,30  
Cumhuriyet 3.351 3.402 3,00  
Tam 3.336 3.420 3,75  
Yarım 1.612 1.654 1,82  
Çeyrek 809 827 0,91  
Gümüş.Ons 22,69 22,73 0,03  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,03  
B. Petrol 84,00 84,00 1,61  
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