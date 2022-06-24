Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2022 10:00
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 24.06.2022 vadeli 12.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,42
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN62234
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,93951
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.06.2022
Kayıt Tarihi 23.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZ A.Ş. TRA2 06.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 12.000.000 TL nominal değerli 94 gün vadeli, TRFAKDN62234 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 24.06.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli, 12.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62234) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 22.03.2022, itfa tarihi 24.06.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039043


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:152.552
Değişim :  0,35% |  8,92
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.558 En Düşük
2.548
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 15,56 71.663.769 % 9,96  
DERHL 8,72 13.444.902 % 6,47  
FMIZP 128,60 39.077.094 % 6,37  
ACSEL 52,85 18.260.547 % 6,34  
RTALB 14,77 36.518.194 % 6,34  
daha fazla
11:15 Alış Satış %  
Dolar 17,3737 17,3796 % 0,16  
Euro 18,2833 18,3033 % 0,14  
Sterlin 21,2046 21,3109 % 0,07  
Frank 17,9720 18,0803 % 0,11  
Riyal 4,6177 4,6408 % 0,26  
daha fazla
11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 6,64  
Altın Gr. 1.022 1.023 6,76  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.784 6.888 26,00  
Yarım 3.331 3.369 13,00  
Çeyrek 1.668 1.684 6,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 0,03  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,07  
B. Petrol 110 110 0,12  
Seans Raporu 11:15
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru