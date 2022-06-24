***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 24.06.2022 vadeli 12.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.06.2022Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,42Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN62234Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 0,93951Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.06.2022Kayıt Tarihi 23.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZ A.Ş. TRA2 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 12.000.000 TL nominal değerli 94 gün vadeli, TRFAKDN62234 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 24.06.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarızEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli, 12.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62234) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 22.03.2022, itfa tarihi 24.06.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039043BIST