Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 10:53



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İsfendiyar Zülfikari Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10.27 - Bağımsız Üye Değil Hayır
CAVİT TOSYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi
KORAY TULGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsfendiyar Zülfikari Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu Başkanı
KORAY TULGAR Yönetim Krl.Bşk.Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Krl.Bşk.Yrd.
CAVİT TOSYALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941652


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:111.454
Değişim :  0,32% |  4,63
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.449  
En Yüksek
1.456 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler12:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,09 3.580.868 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.497.359 % 10,00  
MZHLD 47,94 2.677.290 % 9,60  
BOBET 4,83 208.951.223 % 9,03  
YAYLA 4,51 15.629.607 % 7,64  
daha fazla
12:09 Alış Satış %  
Dolar 8,5467 8,5478 % -0,49  
Euro 10,4134 10,4173 % -0,47  
Sterlin 12,0123 12,0726 % -0,62  
Frank 9,5022 9,5594 % -0,50  
Riyal 2,2728 2,2842 % -0,47  
daha fazla
12:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 -5,73  
Altın Gr. 517 517 -4,15  
Cumhuriyet 3.424 3.475 -32,00  
Tam 3.408 3.494 -30,90  
Yarım 1.647 1.690 -14,95  
Çeyrek 826 845 -7,48  
Gümüş.Ons 27,68 27,71 -0,07  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 -0,06  
B. Petrol 72,28 72,28 0,06  
Seans Raporu 12:09
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru