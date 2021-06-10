***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2021 10:53
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İsfendiyar Zülfikari Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10.27 - Bağımsız Üye Değil Hayır
CAVİT TOSYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi
KORAY TULGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.06.2021 Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsfendiyar Zülfikari Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Bşk. Yönetim Kurulu Başkanı
KORAY TULGAR Yönetim Krl.Bşk.Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Krl.Bşk.Yrd.
CAVİT TOSYALIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941652
BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:09
|EMKEL
|2,09
|3.580.868
|% 10,00
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|GSDDE
|6,71
|3.497.359
|% 10,00
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|MZHLD
|47,94
|2.677.290
|% 9,60
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|BOBET
|4,83
|208.951.223
|% 9,03
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|YAYLA
|4,51
|15.629.607
|% 7,64
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|YESIL
|3,51
|53.216.284
|% -10,00
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|METUR
|6,31
|4.931.236
|% -9,99
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|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|TKURU
|181,50
|3.354.280
|% -6,68
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|BTCIM
|12,71
|8.845.084
|% -4,22
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|KOZAL
|128,70
|699.947.847
|% 2,55
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|GARAN
|8,37
|525.371.058
|% 0,12
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|THYAO
|14,53
|406.315.467
|% -0,21
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|EKGYO
|2,09
|234.088.873
|% 2,45
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|ATATP
|33,80
|215.582.796
|% -3,76
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|EKGYO
|2,09
|234.088.873
|% 2,45
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|GARAN
|8,37
|525.371.058
|% 0,12
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|IHLGM
|1,25
|71.663.263
|% 0,81
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|YKBNK
|2,27
|109.007.666
|% 0,00
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|BOBET
|4,83
|208.951.223
|% 9,03
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|12:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5467
|8,5478
|% -0,49
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|Euro
|10,4134
|10,4173
|% -0,47
|
|Sterlin
|12,0123
|12,0726
|% -0,62
|
|Frank
|9,5022
|9,5594
|% -0,50
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|Riyal
|2,2728
|2,2842
|% -0,47
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|12:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-5,73
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|Altın Gr.
|517
|517
|-4,15
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|Cumhuriyet
|3.424
|3.475
|-32,00
|
|Tam
|3.408
|3.494
|-30,90
|
|Yarım
|1.647
|1.690
|-14,95
|
|Çeyrek
|826
|845
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,06
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|B. Petrol
|72,28
|72,28
|0,06
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