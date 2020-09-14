***AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.09.2020 17:39
***AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Akdeniz Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKDNK2029
Nominal Değer (TL)
11.353.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/09/2020
Vadesi (Gün)
66
İtfa Tarihi
19/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874972
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
18:057,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5020
En Düşük
7,4451
18:058,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0417
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
18:05470,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,66
|Açılış
|: 470,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
472,73
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
|
|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
|
|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
|
|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
|
|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
|
|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4922
|7,4993
|% 0,36
|
|Euro
|8,8861
|8,8961
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6135
|9,6617
|% 0,84
|
|Frank
|8,2240
|8,2736
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|14,65
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,12
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|-0,12
|