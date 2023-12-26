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***AKDFA* *INVEO* *NURVK* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

26.12.2023 17:39
***AKDFA* *INVEO* *NURVK* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***AKDFA******INVEO******NURVK******CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKDFA, CRDFA, NURVK, INVEO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN32427 30.000.000 26.12.2023 21.03.2024 28.12.2023
- Credıtwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC72412 80.000.000 27.10.2023 23.07.2024 28.12.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA62413 14.200.000 26.12.2023 25.06.2024 28.12.2023
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYHA2416 450.000.000 26.12.2023 24.12.2024 28.12.2023


İlgili Şirketler [AKDFA, CRDFA, NURVK, INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229413


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PCILT 31,90 73.667.345 % 10,00  
TABGD 108,90 774.635.452 % 10,00  
SMRTG 53,80 172.510.470 % 9,98  
GESAN 65,55 539.506.849 % 9,98  
HATSN 46,98 297.788.391 % 9,97  
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Euro 32,2236 32,4190 % 1,24  
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Frank 33,9468 34,1513 % -0,02  
Riyal 7,7529 7,7918 % -0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,19 24,21 % 0,66  
Platin 978,99 981,56 % 0,66  
Paladyum 1.177,60 1.181,28 % 0,66  
Brent Pet. 81,12 81,12 % 0,66  
Altın Ons 2.058,30 2.058,57 % 0,66  
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