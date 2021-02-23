***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.02.2021 15:06
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, N 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararının ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2021 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911819
BIST
15:351.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -23,88
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
15:357,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0589
En Düşük
7,0039
15:358,5618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
15:35409,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,48
|Açılış
|: 409,71
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler15:35
|KRGYO
|7,71
|61.443.613
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.411.887
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|47.260.032
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|GLBMD
|7,92
|18.302.665
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|87.571.472
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,59
|2.669.543.047
|% 9,18
|
|SASA
|36,32
|1.780.577.368
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,85
|1.461.365.161
|% 4,47
|
|THYAO
|12,73
|1.391.991.921
|% 0,71
|
|KOZAL
|135,50
|1.303.508.730
|% -2,17
|
|PETKM
|5,59
|2.669.543.047
|% 9,18
|
|IHLAS
|0,99
|358.471.939
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|789.190.215
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,44
|371.755.834
|% -2,70
|
|TSKB
|1,78
|456.800.121
|% 0,00
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0420
|7,0445
|% 0,33
|
|Euro
|8,5580
|8,5618
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,8813
|9,9309
|% 0,44
|
|Frank
|7,7884
|7,8354
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,27
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,90
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|18,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|23,31
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|11,27
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,98
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,68
|64,68
|0,32
|
Seans Raporu
15:35
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15:46UZERB
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 026 adet işlem
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15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 1 kaybederek (% -0.44 ) 1, 598
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15:45XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 26, 800.00 milyon TL de
-
15:45MEGAP
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 241, 554 adet işlem
-
15:45MEGAP
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 241, 554 adet işlem