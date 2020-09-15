***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.09.2020 14:39
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görüşlerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu kararına ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine,
2. Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile ekli tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875098
BIST
15:541.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.111
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|Önceki Kapanış
|: 1.107
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1.119
En Düşük
1.111
15:547,4897
En Yüksek
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|: 0,07%
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|Açılış
|: 7,5070
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|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4993
En Düşük
7,4694
15:548,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,8800
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|Önceki Kapanış
|: 8,8900
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8,9259
En Düşük
8,8633
15:54473,16
En Yüksek
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|: 0,51%
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|Açılış
|: 473,16
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|Önceki Kapanış
|: 470,77
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474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler15:52
|RYSAS
|7,15
|145.165.230
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.006.797
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|843.537
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.066.662
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.149.672
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,68
|74.607.802
|% -8,00
|
|CRDFA
|4,67
|20.426.105
|% -7,71
|
|PETKM
|4,40
|1.263.579.036
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,15
|1.138.129.480
|% 0,00
|
|ECILC
|6,97
|396.717.450
|% 5,13
|
|SISE
|6,40
|381.181.441
|% -0,47
|
|TUPRS
|81,90
|358.909.239
|% 0,68
|
|KRDMD
|3,15
|1.138.129.480
|% 0,00
|
|PETKM
|4,40
|1.263.579.036
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,06
|161.266.463
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,74
|328.040.051
|% 0,74
|
|DOHOL
|2,21
|250.418.201
|% 2,79
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4870
|7,4919
|% 0,10
|
|Euro
|8,8952
|8,9002
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6212
|9,6695
|% 0,40
|
|Frank
|8,2190
|8,2685
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9901
|2,0001
|% 0,06
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|10,95
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.185
|12,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|11,31
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|5,47
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,73
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,09
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|
Seans Raporu
15:52
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16:06BRKO
Yüzde 8.51 oranında artışla 0.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 916, 629 adet işlem
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16:03EMNIS
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 023 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 06 artarak (% 0.89 ) 1, 024
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16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MEGAP, KERVN, TKURU, VANGD, ROYAL, EMNIS, TACTR, PKART, BALAT