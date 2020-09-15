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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15.09.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1.   Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görüşlerine uygun olarak,  işbu Yönetim Kurulu kararına ekli tadil metni uyarınca  tadil edilmesine,
2.      Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
3.     İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile ekli tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması, karar verilmiştir. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875098


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Yarım 1.509 1.548 5,47  
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