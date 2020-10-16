***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin, Payların Devri başlıklı 8. Maddesinin, Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 16. Maddesinin, Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 29. Maddesinin, Birleşme Hükümleri başlıklı 33. Maddesinin tadiline ilişkin başvurumuza istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 16.10.2020 tarih ve 77386926-020 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme'nin tadil taslağında belirtildiği şekilde tadilinde Kurumca bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882156BIST