***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.10.2020 14:14
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin, Payların Devri başlıklı 8. Maddesinin, Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 16. Maddesinin, Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 29. Maddesinin, Birleşme Hükümleri başlıklı 33. Maddesinin tadiline ilişkin başvurumuza istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 16.10.2020 tarih ve 77386926-020 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme'nin tadil taslağında belirtildiği şekilde tadilinde Kurumca bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882156
BIST
15:491.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
15:497,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9572
En Düşük
7,9127
15:499,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0388
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
15:49487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DAGHL
|17,71
|35.869.626
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.207.171
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.580.201
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.569.905
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.070.494
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|946.983.495
|% 1,04
|
|PETKM
|4,72
|775.064.977
|% 0,43
|
|KERVT
|7,69
|509.017.557
|% 2,26
|
|GARAN
|7,07
|480.716.143
|% 0,86
|
|TUPRS
|82,70
|470.760.575
|% 1,78
|
|SKBNK
|1,84
|443.014.474
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,72
|354.404.339
|% 8,18
|
|TSKB
|1,25
|226.026.747
|% 5,93
|
|EKGYO
|1,93
|360.111.570
|% -0,52
|
|ALBRK
|1,62
|290.579.659
|% 2,53
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9528
|7,9573
|% 0,31
|
|Euro
|9,3340
|9,3378
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,2407
|10,2920
|% 0,23
|
|Frank
|8,6754
|8,7276
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1140
|2,1246
|% 0,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|1,11
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|24,00
|
|Tam
|3.214
|3.293
|28,61
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|13,84
|
|Çeyrek
|779
|797
|6,92
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|-0,49
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:01AVTUR
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 387, 056 adet işlem
-
16:00SNGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 408, 654 adet işlem
-
15:59GUBRF
Yüzde 4.15 oranında artışla 35.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 326, 258 adet işlem
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 94 artarak (% 0.53 ) 1, 307
-
15:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, IHLGM, TSKB