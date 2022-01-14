***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 14. maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 14.01.2022 tarih ve 71501 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli olan başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994018BIST