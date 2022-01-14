***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.01.2022 13:19
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 14. maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 14.01.2022 tarih ve 71501 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli olan başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994018
BIST
16:082.058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,74
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
16:0813,5710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0110
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:0815,5317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0499
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:08794,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,02
|Açılış
|: 794,31
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:06
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.575.053
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|249.245.805
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,32
|50.943.567
|% -6,43
|
|DOBUR
|105,80
|10.720.930
|% -6,37
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,24
|3.207.277.813
|% -1,88
|
|KRDMD
|13,24
|3.019.959.798
|% -0,82
|
|EREGL
|31,20
|1.118.453.855
|% -1,33
|
|SISE
|15,00
|1.072.128.155
|% -0,33
|
|KOZAL
|128,90
|818.457.687
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,41
|667.641.638
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,24
|3.019.959.798
|% -0,82
|
|YKBNK
|3,76
|699.231.540
|% -1,31
|
|THYAO
|28,24
|3.207.277.813
|% -1,88
|
|AKBNK
|7,48
|553.563.815
|% -1,06
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5537
|13,5662
|% -0,12
|
|Euro
|15,5090
|15,5281
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,5172
|18,6100
|% -0,18
|
|Frank
|14,8074
|14,8966
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5994
|3,6175
|% -0,23
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-1,26
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-24,73
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-11,96
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,42
|