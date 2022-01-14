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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

14.01.2022 13:19
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 14. maddesinin tadili konusunda  gerekli yasal izinleri almak için 14.01.2022 tarih ve 71501 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli olan başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994018


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