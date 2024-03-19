Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

19.03.2024 19:38
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/03/2024
Karar Sayısı
2024/8
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
KARAR TARİHİ: 19.03.2024
KARAR NO : 2024/8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 2023 yılına ait faaliyet raporu ile SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca açıklanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili mevzuat uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun, URF ve KYBF'nin, Sürdürülebilirlik Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 Serhan GENÇER-Genel Müdür  Petr KALAS -Denetimden Sorumlu Komite Üyesi   Demet ÖZDEMİR-Yönetim Kurulu Üyesi  
                                                                           




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260399


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.930
Değişim :  2,43% |  211,77
Açılış :  8.702  
Önceki Kapanış :  8.718  
En Düşük
8.695 En Yüksek
8.934
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 7,26 12.589.878 % 10,00  
TURGG 775,50 57.515.961 % 10,00  
SODSN 233,20 14.501.407 % 10,00  
TMSN 162,80 634.860.413 % 10,00  
DERIM 29,70 9.416.782 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3392 32,3455 % 0,20  
Euro 35,1723 35,1878 % 0,01  
Sterlin 42,2198 42,4314 % 0,01  
Frank 37,3564 37,5436 % -0,01  
Riyal 8,8438 8,8881 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,91 24,93 % 0,66  
Platin 896,54 898,68 % 0,66  
Paladyum 993,19 996,22 % 0,66  
Brent Pet. 87,47 87,47 % 0,66  
Altın Ons 2.155,66 2.156,00 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru