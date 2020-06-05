***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 573.095.935 466.242.068Satışların Maliyeti11 -524.975.593 -358.112.678TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.120.342 108.129.390BRÜT KAR (ZARAR)48.120.342 108.129.390Genel Yönetim Giderleri11 -15.054.320 -14.507.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 8.852.313 4.525.753Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.829.355 -13.015.269ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.088.980 85.132.426Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 182 149Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 0 -130.291FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.089.162 85.002.284Finansman Gelirleri14 7.027.406 12.706.590Finansman Giderleri14 -429.562.906 -388.253.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-401.446.338 -290.545.033Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri65.568.925 31.147.035Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 0 -50.981Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 65.568.925 31.198.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-335.877.413 -259.397.998DÖNEM KARI (ZARARI)-335.877.413 -259.397.998Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-335.877.413 -259.397.998Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/kazanç -461,00000000 -356,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.735.290 154.758.534Dönem Karı (Zararı)-335.877.413 -259.397.998Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler441.811.434 401.253.052Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 80.216.340 65.145.031Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.617.493 2.583.636Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.898.847 1.009.746Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 639.971 417.035Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 78.675 1.156.855Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler125.883.121 88.140.938Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler274.769.430 278.324.757Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23.894.157 -1.924.417Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23.894.157 -1.924.417Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-65.568.925 -31.147.035Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-182 130.142Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -182 130.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-106.979.814 16.308.419Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.707.151 77.729.874İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.288.198 -516.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.418.953 78.246.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.765.382 -2.470.998İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.884.880 -29.080İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.119.498 -2.441.918Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-867.855 -606.984Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.689.364 -2.530.172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-77.169.512 -96.158.034İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.998.022 -10.945.233İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-70.171.490 -85.212.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)174.808 1.052.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.502.342 -730.613İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.502.342 -730.613Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-269.181 2.118.235Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-963.322 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.400.759 37.904.507Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.400.759 37.904.507Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.045.793 158.163.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.471.728 -2.987.191Vergi İadeleri (Ödemeleri)-217.769 -417.748YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.769.865 -1.982.672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.199 26.401Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.199 26.401Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.772.064 -2.009.073Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -4.736.174 -2.009.073Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -35.890 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.249.321 -103.819.145Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.200.227 152.700.000Kredilerden Nakit Girişleri2.200.227 152.700.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.112.168 -234.935.519Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.555.400 -445.783Ödenen Faiz-1.128.067 -16.793.416Alınan Faiz1.602.353 1.985.012Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-256.266 -6.329.439YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.754.476 48.956.717NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.754.476 48.956.717DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ72.486.079 16.270.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.731.603 65.227.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri66.688.844 88.187.054Ticari Alacaklar106.845.850 72.138.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 20.254.383 4.966.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar86.591.467 67.172.514Diğer Alacaklar2.968.775 5.239.483İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.968.775 5.239.483Türev Araçlar7 2.884.006 283.082Stoklar2.885.814 817.302Peşin Ödenmiş Giderler23.155.229 23.090.079Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 2.651.963 2.434.194Diğer Dönen Varlıklar38.059.353 50.460.113ARA TOPLAM246.139.834 242.650.006Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.100.000 1.100.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR247.239.834 243.750.006DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar9.152.607 3.116.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 7.215.000 1.330.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.937.607 1.786.397Stoklar19.321.523 20.522.180Maddi Duran Varlıklar4 6.385.833.459 6.459.869.993Kullanım Hakkı Varlıkları26.743.680 23.052.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 107.907.059 108.555.151Peşin Ödenmiş Giderler5.931.767 10.686.281Ertelenmiş Vergi Varlığı9 5.388.299 4.420.521TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.560.378.394 6.630.323.175TOPLAM VARLIKLAR6.807.618.228 6.874.073.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 2.200.227 6.112.169Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları196.905.553 176.148.232İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları196.905.553 176.148.232Banka Kredileri3 186.862.412 166.380.043Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 10.043.141 9.768.189Ticari Borçlar199.201.211 229.566.931İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 25.395.798 32.393.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar173.805.413 197.173.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar986.998 812.190Diğer Borçlar2.359.738 8.862.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.359.738 8.862.311Türev Araçlar7 15.190.715 7.917.962Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)66.202 1.029.524Kısa Vadeli Karşılıklar35.166.113 38.470.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.301.563 5.324.376Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 33.864.550 33.145.904ARA TOPLAM452.076.757 468.919.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER452.076.757 468.919.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.287.967.933 4.916.307.367İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.287.967.933 4.916.307.367Banka Kredileri3 5.202.248.073 4.834.099.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 85.719.860 82.207.395Ticari Borçlar135.764.618 176.736.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar135.764.618 176.736.132Diğer Borçlar16.826 16.595İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.826 16.595Türev Araçlar7 45.699.953 26.746.806Uzun Vadeli Karşılıklar7.210.527 6.375.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.210.527 6.375.802Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 253.305.243 317.803.371TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.729.965.100 5.443.986.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.182.041.857 5.912.905.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar625.576.371 961.167.509Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.579.838.276 3.633.902.869Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.579.838.276 3.633.902.869Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.581.588.232 3.635.344.991Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.749.956 -1.442.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.788.844 -9.408.118Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.788.844 -9.408.118Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.788.844 -9.408.118Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.498.699.051 -2.811.757.372Net Dönem Karı veya Zararı-335.877.413 -740.673.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR625.576.371 961.167.509TOPLAM KAYNAKLAR6.807.618.228 6.874.073.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993Diğer Düzeltmeler-37.774.901 37.774.901Transferler-1.556.396.550 1.556.396.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.832.382 -65.733 612.465 -259.397.998 -247.018.884 -247.018.884Dönem Karı (Zararı)-259.397.998 -259.397.998Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.832.382 -65.733 612.465 12.379.114 12.379.114Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.522.993.816 -1.110.736 -11.279.523 12.053.172 -4.322.722 -2.926.762.853 -259.397.998 213.546.109 213.546.109Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509Diğer Düzeltmeler-53.731.594 53.731.594Transferler-740.673.273 740.673.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.165 -307.834 619.274 -335.877.413 -335.591.138 -335.591.138Dönem Karı (Zararı)-335.877.413 -335.877.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.165 -307.834 619.274 286.275 286.275Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.581.588.232 -1.749.956 -8.788.844 12.053.172 -4.322.722 -3.498.699.051 -335.877.413 625.576.371 625.576.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-335.877.413 -259.397.998DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar286.275 12.379.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-384.793 -82.166Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)774.091 765.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-103.023 11.695.698Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-25.165 11.832.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi76.959 16.433Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi-154.817 -153.117Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)286.275 12.379.114TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-335.591.138 -247.018.884Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-335.591.138 -247.018.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849628BIST