***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 614.338.615 573.095.935Satışların Maliyeti10 -543.706.206 -524.975.593TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.632.409 48.120.342BRÜT KAR (ZARAR)70.632.409 48.120.342Genel Yönetim Giderleri-18.324.705 -15.054.320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 33.643.724 8.852.313Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -24.188.489 -20.829.355ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.762.939 21.088.980Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 25.703 182FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.788.642 21.089.162Finansman Gelirleri14 36.892.761 7.027.406Finansman Giderleri14 -646.843.388 -429.562.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-548.161.985 -401.446.338Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri98.695.024 65.568.925Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 98.695.024 65.568.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-449.466.961 -335.877.413DÖNEM KARI (ZARARI)-449.466.961 -335.877.413Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-449.466.961 -335.877.413Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/ kazanç-TL -0,61600000 -0,46100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.425 -6.735.290Dönem Karı (Zararı)-449.466.961 -335.877.413Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler595.061.537 441.811.434Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 65.695.242 80.216.340Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.072.004 2.617.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.658.978 1.898.847Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.098.245 639.971Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 4.314.781 78.675Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler152.282.854 125.883.121Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.588.317 -1.602.353Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler156.871.171 127.485.474Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler473.611.576 274.769.430Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.905.115 23.894.157Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.905.115 23.894.157Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-98.695.024 -65.568.925Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -182Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-138.043.493 -106.979.814Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler584.348 -34.707.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.550.020 -3.765.382Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.187.998 -867.855Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-42.414.957 4.689.364Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-97.429.707 -77.169.512Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)280.801 174.808Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.498.203 -6.502.342Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.655.626 -269.181Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-350.400 -963.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.229.429 12.400.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.229.429 12.400.759Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.551.083 -1.045.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.232.699 -5.471.728Vergi İadeleri (Ödemeleri)-228.959 -217.769YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.035.362 -4.769.865Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.933.397 2.199Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.933.397 2.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-898.035 -4.772.064Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -801.448 -4.736.174Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -96.587 -35.890FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.040.582 -10.249.321Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3 0 2.200.227Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 0 -6.112.168Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -8.277.726 -6.555.400Ödenen Faiz3 -1.395.462 -1.128.067Alınan Faiz14 4.588.306 1.602.353Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-40.955.700 -256.266YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.915.795 -21.754.476NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.915.795 -21.754.476DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ167.473.301 72.486.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ124.557.506 50.731.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri212.373.036 214.333.131Ticari Alacaklar97.645.628 98.229.976İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.433.692 15.520.418İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar89.211.936 82.709.558Diğer Alacaklar855.032 3.232.068İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar855.032 3.232.068Türev Araçlar7 19.297.680 10.470.084Stoklar1.221.867 5.761.993Peşin Ödenmiş Giderler11.346.546 14.003.586Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 1.277.078 1.048.119Diğer Dönen Varlıklar27.947.837 17.718.408ARA TOPLAM371.964.704 364.797.365TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR371.964.704 364.797.365DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar11.007.919 10.180.903İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.774.100 9.007.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.233.819 1.173.003Türev Araçlar7 2.101.145 0Stoklar24.331.132 18.603.008Maddi Duran Varlıklar4 6.119.027.592 6.186.528.709Kullanım Hakkı Varlıkları31.190.439 28.289.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 105.586.698 106.026.262Peşin Ödenmiş Giderler60.906.027 15.834.030Ertelenmiş Vergi Varlığı9 3.979.442 4.176.768TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.358.230.394 6.369.739.412TOPLAM VARLIKLAR6.730.195.098 6.734.536.777KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları298.631.002 259.159.753İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları298.631.002 259.159.753Banka Kredileri3 285.399.510 246.601.779Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 13.231.492 12.557.974Ticari Borçlar169.637.603 265.565.541İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15.390.465 21.674.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar154.247.138 243.891.228Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.194.625 913.824Diğer Borçlar16.324.368 6.826.559İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.324.368 6.826.559Türev Araçlar7 30.644.930 27.472.101Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.117.402 1.467.802Kısa Vadeli Karşılıklar48.578.127 48.415.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.733.358 7.983.571Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 46.844.769 40.431.743ARA TOPLAM566.128.057 609.820.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER566.128.057 609.820.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.393.951.117 5.823.203.679İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.393.951.117 5.823.203.679Banka Kredileri3 6.291.220.420 5.722.328.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 102.730.697 100.875.010Ticari Borçlar158.333.960 146.319.808İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar158.333.960 146.319.808Diğer Borçlar17.550 17.156İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.550 17.156Türev Araçlar7 38.190.829 34.684.408Uzun Vadeli Karşılıklar9.598.430 8.152.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.598.430 8.152.977Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 142.056.917 240.949.948TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.742.148.803 6.253.327.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.308.276.860 6.863.148.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-578.081.762 -128.612.093Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.387.967.719 3.431.694.910Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.387.967.719 3.431.694.910Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.390.578.808 3.433.690.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.611.089 -1.995.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.304.974 -6.917.435Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.304.974 -6.917.435Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.304.974 -6.917.435Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler8 -4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.399.380.949 -3.357.696.513Net Dönem Karı veya Zararı-449.466.961 -1.084.796.458TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-578.081.762 -128.612.093TOPLAM KAYNAKLAR6.730.195.098 6.734.536.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509Diğer Düzeltmeler-53.731.594 53.731.594Transferler-740.673.273 740.673.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.165 -307.834 619.274 -335.877.413 -335.591.138 -335.591.138Dönem Karı (Zararı)-335.877.413 -335.877.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.165 -307.834 619.274 286.275 286.275Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.581.588.232 -1.749.956 -8.788.844 12.053.172 -4.322.722 -3.498.699.051 -335.877.413 625.576.371 625.576.371Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093Diğer Düzeltmeler-43.112.022 43.112.022Transferler-1.084.796.458 1.084.796.458Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-615.169 612.461 -449.466.961 -449.469.669 -449.469.669Dönem Karı (Zararı)-449.466.961 -449.466.961Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-615.169 612.461 -2.708 -2.708Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.390.578.808 -2.611.089 -6.304.974 12.053.172 -4.322.722 -4.399.380.949 -449.466.961 -578.081.762 -578.081.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-449.466.961 -335.877.413DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.708 286.275Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-768.961 -384.793Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)765.581 774.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler672 -103.023Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -25.165Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi153.792 76.959Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi-153.120 -154.817Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.708 286.275TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-449.469.669 -335.591.138Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-449.469.669 -335.591.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935928BIST