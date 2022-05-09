***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 2.215.516.635 614.338.615Satışların Maliyeti10 -1.781.262.675 -543.706.206TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)434.253.960 70.632.409BRÜT KAR (ZARAR)434.253.960 70.632.409Genel Yönetim Giderleri-25.595.828 -18.324.705Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 200.794.332 33.643.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -190.189.199 -24.188.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)419.263.265 61.762.939Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 17.991 25.703FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)419.281.256 61.788.642Finansman Gelirleri14 95.369.934 36.892.761Finansman Giderleri14 -934.195.012 -646.843.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-419.543.822 -548.161.985Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri57.341.376 98.695.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 57.341.376 98.695.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-362.202.446 -449.466.961DÖNEM KARI (ZARARI)-362.202.446 -449.466.961Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-362.202.446 127.649.059 65.695.243Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.575.023 8.072.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.968.896 1.658.978Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -641.142 2.098.245Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.902.777 4.314.781Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler272.870.242 152.282.854Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.220.747 -4.588.317Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler284.090.989 156.871.171Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler629.181.229 473.611.576Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.389.575 -5.905.115Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.389.575 -5.905.115Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-57.341.376 -98.695.024İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-201.954.841 -138.043.494Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.487.605 584.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-95.961.917 7.086.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)87.474.312 -6.502.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.719.092 1.550.020İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-239.760 -766.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.479.332 2.316.220Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.585.539 1.655.626Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.821.402 -1.187.998Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.418.873 -42.414.958Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-205.940.229 -97.429.707İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32.236.361 -6.283.848İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-238.176.590 -91.145.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)449.541 280.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.243.925 9.498.203İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)36.243.925 9.498.203Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-10.396 -350.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.502.917 -10.229.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.502.917 -10.229.429Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları402.237.269 7.551.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.764.130 -7.232.699Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.311.524 -228.959YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.337.532 3.035.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.429 3.933.397Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.429 3.933.397Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.383.961 -898.035Maddi Duran Varlık Alımından Kaynakl -115.692.338 -46.040.582Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.112.967 -8.277.726Ödenen Faiz-2.145.297 -1.395.462Alınan Faiz11.220.747 4.588.306Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-111.654.821 -40.955.700YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)252.131.745 -42.915.795NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)252.131.745 -42.915.795DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ617.938.309 167.473.301DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ870.070.054 124.557.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.045.085.569 681.299.003Ticari Alacaklar460.236.707 451.749.102İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 346.351.964 250.390.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar113.884.743 201.359.055Diğer Alacaklar4.448.430 1.241.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.448.430 1.241.120Türev Araçlar7 397.733.243 328.522.158Stoklar14.289.935 11.117.823Peşin Ödenmiş Giderler32.432.010 36.989.194İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.432.010 36.989.194Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 1.654.100 1.093.049Diğer Dönen Varlıklar9.997.219 16.234.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.997.219 16.234.262ARA TOPLAM1.965.877.213 1.528.245.711TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.965.877.213 1.528.245.711DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar11.204.124 7.692.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 3.257.100 3.017.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.947.024 4.675.002Stoklar22.805.916 19.156.626 104.197.109 104.650.668Peşin Ödenmiş Giderler1.050.338 923.515İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.050.338 923.515Ertelenmiş Vergi Varlığı9 249.371 169.548Diğer Duran Varlıklar52.254.541 35.514.581İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar573.754.558 513.496.184İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları573.754.558 513.496.184Banka Kredileri3 552.340.713 492.950.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 21.413.845 20.545.662Ticari Borçlar381.229.576 587.169.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 109.479.680 77.243.319İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar271.749.896 509.926.486Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.075.365 1.625.824Diğer Borçlar143.562.097 97.674.351İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar143.562.097 97.674.351Türev Araçlar7 396.699.564 329.940.405Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)142.255 152.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)142.255 152.651Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü406.721 2.157.194Kısa Vadeli Karşılıklar45.776.557 61.852.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.680.884 9.212.905Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 43.095.673 52.639.592ARA TOPLAM1.543.646.693 1.594.068.911TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.543.646.693 1.594.068.911UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.500.168.063 8.730.986.133İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.500.168.063 8.730.986.133Banka Kredileri3 9.356.389.106 8.592.425.615Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 143.778.957 138.560.518Diğer Borçlar297.840.889 230.329.959İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar297.840.889 230.329.959Türev Araçlar7 16.728.508 20.251.696Uzun Vadeli Karşılıklar14.822.136 12.210.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.822.136 12.210.016Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 888.501.450 945.784.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.718.061.046 9.939.562.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.261.707.739 11.533.631.670ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.215.913.853 1.578.204.104Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.411.436.212 7.493.870.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.411.436.212 7.493.870.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.415.922.813 7.497.657.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.486.601 -3.786.335Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.821.102 -4.433.563Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.821.102 -4.433.563Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.821.102 -4.433.563Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.718.602.214 -4.270.074.525Net Dönem Karı veya Zararı-362.202.446 KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gel -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093Diğer Düzeltmeler-43.112.022 43.112.022Transferler-1.084.796.458 1.084.796.458Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-615.169 612.461 -449.466.961 -449.469.669 -449.469.669Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.390.578.808 -2.611.089 -6.304.974 12.053.172 -4.322.722 -4.399.380.949 -449.466.961 -578.081.762 -578.081.762Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.497.657.048 -3.786.335 -4.433.563 12.053.172 -4.322.722 -4.270.074.525 -2.530.261.924 1.578.204.104 1.578.204.104Diğer Düzeltmeler-81.734.235 81.734.235Transferler-2.530.261.924 2.530.261.924Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-700.266 612.461 -362.202.446 -362.290.251 -362.290.251Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.415.922.813 -4.486.601 -3.821.102 12.053.172 -4.322.722 -6.718.602.214 -362.202.446 1.215.913.853 1.215.913.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-362.202.446 -449.466.961DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-700.266 -615.169Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-875.333 -768.961Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler175.067 153.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi175.067 153.792Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar612.461 612.461Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)765.578 765.581Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)765.578 765.581Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-153.117 -153.120Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-153.117 -153.120DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-87.805 -2.708TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-362.290.251 -449.469.669Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-362.290.251 -449.469.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027981BIST