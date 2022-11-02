***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 9.740.721.497 2.304.860.803 5.852.704.965 1.117.304.209Satışların Maliyeti11 -8.672.268.854 -1.920.260.682 -5.371.893.889 -929.007.593TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.068.452.643 384.600.121 480.811.076 188.296.616BRÜT KAR (ZARAR)1.068.452.643 384.600.121 480.811.076 188.296.616Genel Yönetim Giderleri11 -93.975.255 -65.723.933 -31.719.009 -16.706.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 491.315.149 216.521.539 164.389.047 127.421.034Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -429.946.797 -195.924.608 -145.687.675 -123.800.832ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.035.845.740 339.473.119 467.793.439 175.210.433Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 17.991 25.703 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 0 -52.016 0 -52.016FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.035.863.731 339.446.806 467.793.439 175.158.417Finansman Gelirleri14 360.545.437 78.046.977 110.745.419 22.338.804Finansman Giderleri14 -3.437.906.532 -1.275.425.171 -1.180.233.558 -253.688.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.041.497.364 -857.931.388 -601.694.700 -56.191.516Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri333.203.734 157.077.917 109.860.098 21.624.829Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -1.093.879 0 -880.561 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 334.297.613 157.077.917 110.740.659 21.624.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.708.293.630 -700.853.471 -491.834.602 -34.566.687DÖNEM KARI (ZARARI)-1.708.293.630 -700.853.471 -491.834.602 -34.566.687Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.708.293.630 -700.853.471 -491.834.602 -34.566.687Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp (1.000 adet) -2,34300000 -0,96100000 -0,67500000 -0,04700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.942.535.065 554.463.888Dönem Karı (Zararı)-1.708.293.630 -700.853.471Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.443.581.159 1.258.512.034Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 383.658.607 197.658.712Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.760.386 13.455.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.364.495 6.393.857Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 10.788.474 1.952.118Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 9.607.417 5.109.438Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler885.470.213 495.654.751Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-33.350.942 -15.331.835Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler918.821.155 510.986.586Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3 2.447.177.045 722.041.730Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25.718.642 -13.272.671Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25.718.642 -13.272.671Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -333.203.734 -157.077.917Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 52.016Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 0 52.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler221.183.572 4.778.925Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.101.633.393 -41.179.589İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-222.716.518 -13.933.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-878.916.875 -27.246.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.398.348 -1.984.399İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-610.560 6.945.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.787.788 -8.929.599Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.338.747 -1.805.029Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-145.549.073 -24.104.555Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.609.871.561 84.284.728İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)61.402.012 21.880.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.548.469.549 62.403.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.026.324 274.715Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.234.940 3.721.933İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.234.940 3.721.933Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-36.957.493 1.655.625Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)240.211 -1.051.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.842.530 -15.033.304Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-66.842.530 -15.033.304Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.956.471.101 562.437.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.991.039 -8.152.783Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.944.997 179.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-121.060.697 -86.945.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.429 3.867.625Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.429 3.867.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-121.107.126 -90.812.718Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -120.965.602 -89.926.835Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -141.524 -885.883FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.011.147.259 -186.132.825Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -432.049.000 -25.819.800Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -25.356.593 -13.635.154Ödenen Faiz3 -243.103.811 -129.943.031Alınan Faiz33.350.942 15.331.835Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-343.988.797 -32.066.675YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)810.327.109 281.385.970NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)810.327.109 281.385.970DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ617.938.309 167.473.301DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.428.265.418 448.859.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.835.614.909 681.299.003Ticari Alacaklar1.553.382.495 451.749.102İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 473.106.565 250.390.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.080.275.930 201.359.055Diğer Alacaklar15.041.262 1.241.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.041.262 1.241.120Türev Araçlar223.284.560 328.522.158Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 223.284.560 328.522.158Stoklar12.434.517 11.117.823Peşin Ödenmiş Giderler25.089.591 36.989.194İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.089.591 36.989.194Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 1.667.534 1.093.049Diğer Dönen Varlıklar13.365.515 16.234.262ARA TOPLAM3.679.880.383 1.528.245.711TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.679.880.383 1.528.245.711DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar12.290.548 7.692.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 3.627.900 3.017.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.662.648 4.675.002Stoklar25.178.679 19.156.626Maddi Duran Varlıklar4 11.126.249.258 11.383.275.666Kullanım Hakkı Varlıkları40.868.372 32.107.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 103.058.248 104.650.668Peşin Ödenmiş Giderler158.384.183 923.515İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler158.384.183 923.515Ertelenmiş Vergi Varlığı9 7.599.209 169.548Diğer Duran Varlıklar105.225.858 35.514.581İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar105.225.858 35.514.581TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.578.954.355 11.583.590.063TOPLAM VARLIKLAR15.258.834.738 13.111.835.774KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları716.163.601 513.496.184İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları716.163.601 513.496.184Banka Kredileri3 691.671.816 492.950.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 24.491.785 20.545.662Ticari Borçlar2.197.041.366 587.169.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 138.645.331 77.243.319İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.058.396.035 509.926.486Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.652.148 1.625.824Diğer Borçlar111.564.446 97.674.351İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar111.564.446 97.674.351Türev Araçlar231.904.301 329.940.405Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 228.332.615 310.687.032Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 3.571.686 19.253.373Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)392.862 152.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)392.862 152.651Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü880.561 2.157.194Kısa Vadeli Karşılıklar82.513.488 61.852.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.478.005 9.212.905Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 73.035.483 52.639.592ARA TOPLAM3.343.112.773 1.594.068.911TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.343.112.773 1.594.068.911UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.987.220.713 8.730.986.133İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.987.220.713 8.730.986.133Banka Kredileri3 10.838.083.130 8.592.425.615Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 149.137.583 138.560.518Diğer Borçlar420.221.811 230.329.959İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar420.221.811 230.329.959Türev Araçlar1.811.351 20.251.696Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 1.811.351 20.251.696Uzun Vadeli Karşılıklar19.314.015 12.210.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.314.015 12.210.016Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 618.582.318 945.784.955TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.047.150.208 9.939.562.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.390.262.981 11.533.631.670ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-131.428.243 1.578.204.104Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.245.547.215 7.493.870.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.245.547.215 7.493.870.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.252.530.064 7.497.657.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.982.849 -3.786.335Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.575.766 -4.433.563Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.575.766 -4.433.563Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.575.766 -4.433.563Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.555.209.465 -4.270.074.525Net Dönem Karı veya Zararı-1.708.293.630 -2.530.261.924TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-131.428.243 1.578.204.104TOPLAM KAYNAKLAR15.258.834.738 13.111.835.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093Diğer Düzeltmeler129.318.644Düzeltmelerden Sonraki Tutar-129.318.644Transferler-1.084.796.458 1.084.796.458Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-671.159 1.857.801 -700.853.471 -699.666.829 -699.666.829Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.304.372.186 -2.667.079 -5.059.634 12.053.172 -4.322.722 -4.313.174.327 -700.853.471 -828.278.922 -828.278.922Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.497.657.048 -3.786.335 -4.433.563 12.053.172 -4.322.722 -4.270.074.525 -2.530.261.924 1.578.204.104 1.578.204.104Diğer Düzeltmeler-245.126.984 245.126.984Transferler-2.530.261.924 2.530.261.924Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.196.514 1.857.797 -1.708.293.630 -1.709.632.347 -1.709.632.347Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.252.530.064 -6.982.849 -2.575.766 12.053.172 -4.322.722 -6.555.209.465 -1.708.293.630 -131.428.243 -131.428.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.708.293.630 -700.853.471 -491.834.602 -34.566.687DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.196.514 -671.159 214.660 202.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.995.643 -838.949 268.325 253.166Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler799.129 167.790 -53.665 -50.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi799.129 167.790 -53.665 -50.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.857.797 1.857.801 626.068 626.075Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.322.246 2.322.254 782.583 782.593Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.322.246 2.322.254 782.583 782.593Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-464.449 -464.453 -156.515 -156.518Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-464.449 -464.453 -156.515 -156.518DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.338.717 1.186.642 840.728 828.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.709.632.347 -699.666.829 -490.993.874 -33.738.079Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.709.632.347 -699.666.829 -490.993.874 -33.738.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076337BIST