***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 18:15
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 9.740.721.497 2.304.860.803 5.852.704.965 1.117.304.209
Satışların Maliyeti
11 -8.672.268.854 -1.920.260.682 -5.371.893.889 -929.007.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.068.452.643 384.600.121 480.811.076 188.296.616
BRÜT KAR (ZARAR)
1.068.452.643 384.600.121 480.811.076 188.296.616
Genel Yönetim Giderleri
11 -93.975.255 -65.723.933 -31.719.009 -16.706.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 491.315.149 216.521.539 164.389.047 127.421.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -429.946.797 -195.924.608 -145.687.675 -123.800.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.035.845.740 339.473.119 467.793.439 175.210.433
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 17.991 25.703 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 0 -52.016 0 -52.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.035.863.731 339.446.806 467.793.439 175.158.417
Finansman Gelirleri
14 360.545.437 78.046.977 110.745.419 22.338.804
Finansman Giderleri
14 -3.437.906.532 -1.275.425.171 -1.180.233.558 -253.688.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.041.497.364 -857.931.388 -601.694.700 -56.191.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
333.203.734 157.077.917 109.860.098 21.624.829
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.093.879 0 -880.561 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 334.297.613 157.077.917 110.740.659 21.624.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.708.293.630 -700.853.471 -491.834.602 -34.566.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.708.293.630 -700.853.471 -491.834.602 -34.566.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.708.293.630 -700.853.471 -491.834.602 -34.566.687
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kayıp (1.000 adet) -2,34300000 -0,96100000 -0,67500000 -0,04700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.942.535.065 554.463.888
Dönem Karı (Zararı)
-1.708.293.630 -700.853.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.443.581.159 1.258.512.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 383.658.607 197.658.712
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.760.386 13.455.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.364.495 6.393.857
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.788.474 1.952.118
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.607.417 5.109.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
885.470.213 495.654.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.350.942 -15.331.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
918.821.155 510.986.586
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3 2.447.177.045 722.041.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.718.642 -13.272.671
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25.718.642 -13.272.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -333.203.734 -157.077.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 52.016
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 52.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
221.183.572 4.778.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.101.633.393 -41.179.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-222.716.518 -13.933.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-878.916.875 -27.246.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.398.348 -1.984.399
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-610.560 6.945.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.787.788 -8.929.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.338.747 -1.805.029
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-145.549.073 -24.104.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.609.871.561 84.284.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.402.012 21.880.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.548.469.549 62.403.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.026.324 274.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.234.940 3.721.933
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.234.940 3.721.933
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.957.493 1.655.625
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
240.211 -1.051.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.842.530 -15.033.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-66.842.530 -15.033.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.956.471.101 562.437.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.991.039 -8.152.783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.944.997 179.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-121.060.697 -86.945.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.429 3.867.625
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.429 3.867.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-121.107.126 -90.812.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -120.965.602 -89.926.835
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -141.524 -885.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.011.147.259 -186.132.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -432.049.000 -25.819.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -25.356.593 -13.635.154
Ödenen Faiz
3 -243.103.811 -129.943.031
Alınan Faiz
33.350.942 15.331.835
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-343.988.797 -32.066.675
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
810.327.109 281.385.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
810.327.109 281.385.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
617.938.309 167.473.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.428.265.418 448.859.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.835.614.909 681.299.003
Ticari Alacaklar
1.553.382.495 451.749.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 473.106.565 250.390.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.080.275.930 201.359.055
Diğer Alacaklar
15.041.262 1.241.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.041.262 1.241.120
Türev Araçlar
223.284.560 328.522.158
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 223.284.560 328.522.158
Stoklar
12.434.517 11.117.823
Peşin Ödenmiş Giderler
25.089.591 36.989.194
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.089.591 36.989.194
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.667.534 1.093.049
Diğer Dönen Varlıklar
13.365.515 16.234.262
ARA TOPLAM
3.679.880.383 1.528.245.711
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.679.880.383 1.528.245.711
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
12.290.548 7.692.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 3.627.900 3.017.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.662.648 4.675.002
Stoklar
25.178.679 19.156.626
Maddi Duran Varlıklar
4 11.126.249.258 11.383.275.666
Kullanım Hakkı Varlıkları
40.868.372 32.107.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 103.058.248 104.650.668
Peşin Ödenmiş Giderler
158.384.183 923.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
158.384.183 923.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 7.599.209 169.548
Diğer Duran Varlıklar
105.225.858 35.514.581
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
105.225.858 35.514.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.578.954.355 11.583.590.063
TOPLAM VARLIKLAR
15.258.834.738 13.111.835.774
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
716.163.601 513.496.184
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
716.163.601 513.496.184
Banka Kredileri
3 691.671.816 492.950.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 24.491.785 20.545.662
Ticari Borçlar
2.197.041.366 587.169.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 138.645.331 77.243.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.058.396.035 509.926.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.652.148 1.625.824
Diğer Borçlar
111.564.446 97.674.351
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
111.564.446 97.674.351
Türev Araçlar
231.904.301 329.940.405
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 228.332.615 310.687.032
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 3.571.686 19.253.373
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
392.862 152.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
392.862 152.651
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
880.561 2.157.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
82.513.488 61.852.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.478.005 9.212.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 73.035.483 52.639.592
ARA TOPLAM
3.343.112.773 1.594.068.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.343.112.773 1.594.068.911
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.987.220.713 8.730.986.133
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.987.220.713 8.730.986.133
Banka Kredileri
3 10.838.083.130 8.592.425.615
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 149.137.583 138.560.518
Diğer Borçlar
420.221.811 230.329.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
420.221.811 230.329.959
Türev Araçlar
1.811.351 20.251.696
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 1.811.351 20.251.696
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.314.015 12.210.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.314.015 12.210.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 618.582.318 945.784.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.047.150.208 9.939.562.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.390.262.981 11.533.631.670
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-131.428.243 1.578.204.104
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.245.547.215 7.493.870.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.245.547.215 7.493.870.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.252.530.064 7.497.657.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.982.849 -3.786.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.575.766 -4.433.563
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.575.766 -4.433.563
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.575.766 -4.433.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.555.209.465 -4.270.074.525
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.708.293.630 -2.530.261.924
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-131.428.243 1.578.204.104
TOPLAM KAYNAKLAR
15.258.834.738 13.111.835.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093
Diğer Düzeltmeler
129.318.644
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-129.318.644
Transferler
-1.084.796.458 1.084.796.458
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-671.159 1.857.801 -700.853.471 -699.666.829 -699.666.829
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.304.372.186 -2.667.079 -5.059.634 12.053.172 -4.322.722 -4.313.174.327 -700.853.471 -828.278.922 -828.278.922
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.497.657.048 -3.786.335 -4.433.563 12.053.172 -4.322.722 -4.270.074.525 -2.530.261.924 1.578.204.104 1.578.204.104
Diğer Düzeltmeler
-245.126.984 245.126.984
Transferler
-2.530.261.924 2.530.261.924
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.196.514 1.857.797 -1.708.293.630 -1.709.632.347 -1.709.632.347
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.252.530.064 -6.982.849 -2.575.766 12.053.172 -4.322.722 -6.555.209.465 -1.708.293.630 -131.428.243 -131.428.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.708.293.630 -700.853.471 -491.834.602 -34.566.687
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.196.514 -671.159 214.660 202.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.995.643 -838.949 268.325 253.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
799.129 167.790 -53.665 -50.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
799.129 167.790 -53.665 -50.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.857.797 1.857.801 626.068 626.075
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.322.246 2.322.254 782.583 782.593
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.322.246 2.322.254 782.583 782.593
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-464.449 -464.453 -156.515 -156.518
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-464.449 -464.453 -156.515 -156.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.338.717 1.186.642 840.728 828.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.709.632.347 -699.666.829 -490.993.874 -33.738.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.709.632.347 -699.666.829 -490.993.874 -33.738.079
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076337
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