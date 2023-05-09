***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2023 yılı için planlanan finansal raporlama takvimi aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2023 31/03/2023 10/05/20232. Çeyrek01/04/2023 30/06/2023 15/08/20233. Çeyrek01/07/2023 30/09/2023 06/11/2023Yıllık01/01/2023 31/12/2023 05/03/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148543BIST