***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim
09.05.2023 13:40
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı için planlanan finansal raporlama takvimi aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 10/05/2023
2. Çeyrek
01/04/2023 30/06/2023 15/08/2023
3. Çeyrek
01/07/2023 30/09/2023 06/11/2023
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 05/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148543
BIST
13:534.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 44,82
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
13:5319,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
13:5321,4305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0262
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
13:531.274,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.274,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.274,42
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler13:51
|EGPRO
|53,50
|16.520.147
|% 9,99
|
|OSMEN
|72,10
|18.237.317
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.710.737
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.812.885
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|5.834.126
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|811.740.506
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|101.699.848
|% -9,98
|
|NETAS
|23,98
|95.078.360
|% -9,37
|
|UZERB
|156,20
|735.573
|% -8,01
|
|GENIL
|40,04
|48.639.955
|% -7,57
|
|ISCTR
|12,54
|3.127.077.766
|% 7,09
|
|KCHOL
|86,70
|2.607.666.133
|% 7,57
|
|CWENE
|122,90
|2.440.299.276
|% -6,40
|
|AKBNK
|17,14
|1.873.307.438
|% 3,94
|
|THYAO
|132,00
|1.810.798.847
|% -0,60
|
|ISCTR
|12,54
|3.127.077.766
|% 7,09
|
|YKBNK
|10,48
|1.642.526.353
|% 5,75
|
|AKBNK
|17,14
|1.873.307.438
|% 3,94
|
|SKBNK
|2,32
|205.470.574
|% 3,57
|
|DOHOL
|9,04
|784.346.404
|% 1,57
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5111
|19,5152
|% 0,07
|
|Euro
|21,4241
|21,4307
|% -0,12
|
|Sterlin
|24,5510
|24,6741
|% 0,07
|
|Frank
|21,7897
|21,9209
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1872
|5,2132
|% 0,06
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|9,79
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.274
|6,12
|
|Cumhuriyet
|9.236
|9.376
|5,00
|
|Tam
|9.188
|9.423
|6,89
|
|Yarım
|4.546
|4.617
|1,00
|
|Çeyrek
|2.266
|2.302
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,02
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|-0,73
|