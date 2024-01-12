***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama09.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin yıllık finansal sonuçlarının 05.03.2024 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığı duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru kapsamında, Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin yıllık finansal sonuçlarının 15.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.Bu itibarla, Şirketimizin 2023 yılı için planlanan güncel finansal raporlama takvimi aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2023 31/03/2023 10/05/20232. Çeyrek01/04/2023 30/06/2023 15/08/20233. Çeyrek01/07/2023 30/09/2023 06/11/2023Yıllık01/01/2023 31/12/2023 15/03/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238773BIST