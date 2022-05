***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 12 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulunun tescilinin kamuya açıklanmasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.03.2022Genel Kurul Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Tak-ı Zafer Cad.Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo SalonuGündem Maddeleri1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12.04.2022 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2021 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 11.250,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üye sayısının 2'si bağımsız toplam 8 üye, görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Özlem Ataünal, Tomas Pleskac, Jaroslav Macek, Serhan Gençer, Ondrej Dvorak ve Mehmet Emin Çiftçi'nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Demet Özdemir ve Petr Kalas'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2021 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 77.012,50-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2021 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16331 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2022 tarihli ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 31.01.2022 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-354905 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesinin tadil tasarısının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.15- Gündemin 15. Maddesi uyarınca, söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 12 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027266BIST