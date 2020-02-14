***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2019 / 4.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 2019 4.dönemine ait Kurum Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819013BIST