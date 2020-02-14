***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 14:07
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 / 4.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 4.dönemine ait Kurum Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819013
BIST
15:01120.853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 312,29
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
15:016,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:016,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:01306,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,49
|Açılış
|: 306,77
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,87
|584.594.718
|% 19,58
|
|AYCES
|12,74
|6.132.586
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,80
|252.614.079
|% 12,66
|
|ALCTL
|20,00
|52.083.905
|% 12,30
|
|BJKAS
|3,01
|316.932.292
|% 10,66
|
|TUKAS
|12,70
|2.769.718
|% -16,78
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,14
|41.432.807
|% -8,94
|
|OZBAL
|2,39
|11.083.664
|% -8,78
|
|QNBFB
|52,00
|847.337
|% -6,81
|
|THYAO
|14,97
|1.073.885.464
|% -0,13
|
|ASELS
|29,30
|1.043.917.117
|% 3,83
|
|GSRAY
|2,87
|584.594.718
|% 19,58
|
|ISGYO
|2,25
|523.373.790
|% 8,70
|
|PETKM
|4,14
|411.271.111
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,25
|523.373.790
|% 8,70
|
|GSRAY
|2,87
|584.594.718
|% 19,58
|
|CEMAS
|1,24
|185.121.192
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|243.191.283
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,40
|149.386.151
|% 2,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8647
|7,9042
|% 0,05
|
|Frank
|6,1407
|6,1777
|% -0,07
|
|Riyal
|1,6090
|1,6171
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|0,04
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|-0,07
|
|Yarım
|977
|1.003
|-0,03
|
|Çeyrek
|490
|501
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,12
|57,12
|0,78
|
Seans Raporu
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