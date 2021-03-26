***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 10:50
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin bu doğrultuda tadili için SPK ve EPDK'ya yapılan başvurunun kamuya açıklamasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle,Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 24.03.2021 tarih ve 43796 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 24.03.2021 tarih ve BGA53476N 74481 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gerekli olan başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920795
BIST
11:391.402
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|: 440,47
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445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:39
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.146.152
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|AVOD
|9,49
|263.231.925
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,80
|2.739.027
|% -4,74
|
|IEYHO
|1,69
|40.932.815
|% -4,52
|
|BSOKE
|3,68
|62.114.664
|% -3,92
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,09
|814.285.109
|% 1,43
|
|SISE
|7,43
|435.787.172
|% 2,91
|
|BJKAS
|6,82
|335.587.080
|% 8,25
|
|VESTL
|37,08
|318.666.483
|% -0,05
|
|KRDMD
|6,58
|289.718.164
|% 1,86
|
|GARAN
|7,09
|814.285.109
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,23
|78.846.321
|% 1,65
|
|GSRAY
|3,70
|231.263.875
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,21
|132.943.149
|% 2,31
|
|SISE
|7,43
|435.787.172
|% 2,91
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9772
|7,9818
|% 0,53
|
|Euro
|9,4020
|9,4224
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,9783
|11,0334
|% 1,06
|
|Frank
|8,4631
|8,5141
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1244
|2,1351
|% 0,72
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,76
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|1,35
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 39 artarak (% 0.59 ) 1, 439
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
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Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 063.00 milyon TL de
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11:47GLRYH
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 669, 250 adet işlem