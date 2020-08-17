***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 12:54
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapmakta olan
PETR DOKLADAL
'ın
,
31.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne ve
Genel Müdür Vekilliği
görevinden alın
masına,
2. Şirketimizin PETR DOKLADAL'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, halihazırda Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan, ONDREJ DVORAK'ın, Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevini aynen muhafaza etmek kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 17.08.2020 tarihi itibariyle atanmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869331
BIST
14:301.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:307,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:308,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:30464,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,09
|Açılış
|: 464,03
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:30
|HUBVC
|16,94
|65.600.056
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.573
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.268.576
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.152.779
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.014.526
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,75
|9.620.169
|% -7,15
|
|GARAN
|6,97
|655.655.131
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,94
|578.329.567
|% 0,52
|
|RTALB
|51,20
|513.193.937
|% 8,25
|
|KRDMD
|2,81
|468.146.120
|% 2,93
|
|ASELS
|17,49
|396.198.981
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,94
|578.329.567
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,81
|468.146.120
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|225.639.757
|% 2,42
|
|GARAN
|6,97
|655.655.131
|% 2,80
|
|PETKM
|3,76
|354.803.123
|% 4,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3925
|7,3962
|% 0,53
|
|Euro
|8,7600
|8,7675
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,6461
|9,6945
|% 0,50
|
|Frank
|8,1024
|8,1512
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9658
|1,9757
|% 0,51
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|8,07
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|14,74
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|7,13
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,92
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|-0,15
|
Seans Raporu
14:30
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14:45XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 7, 958.00 milyon TL de
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14:45AYEN
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 511, 285 adet işlem
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14:44ASUZU
Yüzde 5.05 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 509, 066 adet işlem
-
14:43GLRYH
Yüzde 8.00 oranında artışla 17.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 118, 706 adet işlem
-
14:42EGGUB
Yüzde 6.19 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 202 adet işlem