***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,1.Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapmakta olanPETR DOKLADAL'ın31.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne veGenel Müdür Vekilliğigörevinden alınmasına,2. Şirketimizin PETR DOKLADAL'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, halihazırda Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan, ONDREJ DVORAK'ın, Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevini aynen muhafaza etmek kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 17.08.2020 tarihi itibariyle atanmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869331BIST