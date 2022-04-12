***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev taksimi yapılmıştır. Buna göre1-Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ÖZLEM ATAÜNAL'ın seçilmesine,2-Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine TOMAS PLESKAC'ın seçilmesine,Karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019739BIST