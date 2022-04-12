***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 17:32
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev taksimi yapılmıştır. Buna göre
1-Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ÖZLEM ATAÜNAL'ın seçilmesine,
2-Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine TOMAS PLESKAC'ın seçilmesine,
Karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019739
BIST
17:392.465
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|CLEBI
|257,60
|80.265.462
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|MMCAS
|3,20
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|KONKA
|19,87
|343.020.246
|% 9,96
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|TSPOR
|6,32
|397.250.792
|% 9,91
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|ESCOM
|8,55
|56.663.777
|% 9,90
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|OYLUM
|2,33
|2.562.442
|% -47,64
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|ISGYO
|14,85
|16.992.893
|% -10,00
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|ASUZU
|90,00
|100.941.257
|% -10,00
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|GZNMI
|35,56
|30.105.987
|% -9,97
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|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
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|THYAO
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|5.504.769.839
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|GARAN
|13,72
|4.388.183.090
|% -1,15
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|YKBNK
|5,17
|3.121.943.300
|% 2,99
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|AKBNK
|9,06
|2.995.333.908
|% -0,98
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|SISE
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|2.699.842.791
|% 1,06
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|ODAS
|2,23
|1.588.179.321
|% 2,29
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|YKBNK
|5,17
|3.121.943.300
|% 2,99
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|EKGYO
|2,72
|1.334.069.451
|% -1,45
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|DOHOL
|3,85
|1.659.891.499
|% -2,04
|
|AKBNK
|9,06
|2.995.333.908
|% -0,98
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|17:39
|Alış
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|%
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|Dolar
|14,5831
|14,5895
|% -0,50
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|Euro
|15,8729
|15,8854
|% -0,50
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|Sterlin
|18,9846
|19,0798
|% -0,33
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|Frank
|15,6373
|15,7315
|% -0,30
|
|Riyal
|3,8795
|3,8990
|% -0,48
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.975
|1.975
|21,53
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|Altın Gr.
|924
|924
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
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|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
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|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
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|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|0,40
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|Gümüş Gr.
|11,90
|11,90
|0,07
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|B. Petrol
|105
|105
|6,41
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