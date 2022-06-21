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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2022 13:54
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimize ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde Mart ayı içinnde başlayan planlı bakım çalışmaları başarıyla tamamlandığı, ünitelerin ateşlenmesinden önce uluslararası standartlara göre yapılması gereken son kontroller ve testlerin devam etmekte olduğu daha önceki özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu.
Bu itibarla, yapılan çalışmalar sonucu Santral tam kapasiteyle ticari operasyona geçmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038395


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