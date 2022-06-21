***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 13:54
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde Mart ayı içinnde başlayan planlı bakım çalışmaları başarıyla tamamlandığı, ünitelerin ateşlenmesinden önce uluslararası standartlara göre yapılması gereken son kontroller ve testlerin devam etmekte olduğu daha önceki özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu.
Bu itibarla, yapılan çalışmalar sonucu Santral tam kapasiteyle ticari operasyona geçmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038395
BIST
13:412.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 31,89
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
13:4117,3512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 17,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
13:4118,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,5969
En Düşük
18,1722
13:411.023,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.023,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler13:39
|ULUSE
|184,30
|33.666.209
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|2.375.006
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|9.234.698
|% 9,60
|
|BALAT
|12,00
|327.535
|% 9,39
|
|MAGEN
|14,31
|75.823.415
|% 8,41
|
|SNKRN
|29,62
|789.018
|% -9,97
|
|KENT
|169,40
|155.327
|% -3,91
|
|DIRIT
|2,79
|29.757
|% -3,79
|
|DAGHL
|27,98
|1.335.341
|% -3,52
|
|DENGE
|1,73
|4.090.201
|% -3,35
|
|THYAO
|51,75
|2.962.237.693
|% 1,77
|
|EREGL
|28,54
|2.538.318.532
|% 2,22
|
|SISE
|22,66
|1.119.685.689
|% 1,16
|
|SASA
|46,10
|1.000.892.046
|% 1,27
|
|AKBNK
|9,22
|854.221.106
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,01
|708.710.823
|% 2,87
|
|ODAS
|3,10
|290.250.120
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,65
|238.869.011
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,17
|78.559.306
|% 0,86
|
|THYAO
|51,75
|2.962.237.693
|% 1,77
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,45
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|3,00
|
|Tam
|6.789
|6.888
|-16,00
|
|Yarım
|3.333
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,77
|