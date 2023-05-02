***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 10:43
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Ondrej DVORAK'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Komitesi Başkan Vekilliği ve Yatırım Komitesi Başkan Vekilliği görevlerini muhafaza etmek kaydıyla, 30.04.2023 Tarihi itibariyle Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifasının kabulüne,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144128
BIST
13:244.558
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En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:24
|GRTRK
|25,74
|6.229.106
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|67.198.942
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.647.042
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.100.285
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|29.189.079
|% 9,98
|
|KRTEK
|16,71
|14.486.511
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|85.680.906
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|ESCOM
|23,32
|13.357.742
|% -9,96
|
|KAREL
|14,46
|53.267.009
|% -9,96
|
|THYAO
|127,70
|1.586.985.331
|% -0,08
|
|KOPOL
|48,66
|1.210.794.665
|% -2,68
|
|EUPWR
|78,95
|1.209.166.462
|% 9,96
|
|EREGL
|32,88
|1.177.635.507
|% -0,78
|
|SISE
|37,14
|951.091.411
|% 0,76
|
|EKGYO
|5,91
|481.750.020
|% -1,66
|
|YKBNK
|9,46
|581.512.138
|% -0,11
|
|ISCTR
|10,84
|432.346.199
|% 0,09
|
|AKBNK
|16,01
|634.816.998
|% -0,25
|
|SKBNK
|2,15
|85.457.312
|% -2,71
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4657
|19,4699
|% 0,16
|
|Euro
|21,3270
|21,3372
|% -0,14
|
|Sterlin
|24,1890
|24,3103
|% -0,18
|
|Frank
|21,5687
|21,6986
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1754
|5,2014
|% 0,08
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,91
|78,91
|-0,40
|