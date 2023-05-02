***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Ondrej DVORAK'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Komitesi Başkan Vekilliği ve Yatırım Komitesi Başkan Vekilliği görevlerini muhafaza etmek kaydıyla, 30.04.2023 Tarihi itibariyle Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifasının kabulüne,Karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144128BIST