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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2023 15:04
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) uyarınca tanımlanan ilişkili kişiler ile 2022 yılında gerçekleştirilmiş ve 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen Tebliğ'de sayılan %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırılması amacıyla Yönetim Kurulumuzca hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden, Şirket ile, Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ve  Şirket ile TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş arasında gerçekleşen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin, 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda yer alan hasılat veya satışların maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaştığı tespit edilmiştir.  Diğer yandan, Şirket'in bağlı ortaklıklarından Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.  ve  TMS/TFRS uyarınca ilişkili taraf olarak tanımlanan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2023 yılında Tebliğ'de belirtilen oranlara ulaşacağı öngörülmektedir. İşbu raporda  benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen mezkur işlemlerin, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uyarınca piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştiği değerlendirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198165


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