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***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2024 10:12
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,
Açıklanacak Özel Durum / Durumlar      : 
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
1- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Petr Kalas'ın, 25.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı görevlerinden istifasının kabulüne, 
2- Şirketimizin Petr Kalas'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25.03.2024 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu  üye adaylığı uygun bulunan Sayın Libor Kudlacek'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 26.03.2024 tarihi itibariyle atanmasına,
3- Sayın Libor Kudlacek'in, Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ise başkan olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Özge ÖZEN AKSOY                Serhan GENÇER          
Genel Müdür Yardımcısı       Genel Müdür
 
 
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262339


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