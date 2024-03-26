***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,Açıklanacak Özel Durum / Durumlar :Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından1- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Petr Kalas'ın, 25.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı görevlerinden istifasının kabulüne,2- Şirketimizin Petr Kalas'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25.03.2024 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı uygun bulunan Sayın Libor Kudlacek'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 26.03.2024 tarihi itibariyle atanmasına,3- Sayın Libor Kudlacek'in, Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ise başkan olarak seçilmesine,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Özge ÖZEN AKSOY Serhan GENÇERGenel Müdür Yardımcısı Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262339BIST