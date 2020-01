***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAKENERJİ ELK.ENRJ.İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 36500000 36500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 64688000 64688000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAKENERJİ DOĞALGAZ İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretmek-İletmek-Dağıtmak-Satın Almak ve Satmak 3313046 3313046 TRY 100 Bağlı Ortaklık