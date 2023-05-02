***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.05.2023 10:44
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TOMAS PLESKAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil -
ÖZLEM ATAÜNAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli - Bağımsız Üye Değil -
JAROSLAV MACEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil -
SERHAN GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil -
ONDREJ DVORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
PETR KALAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MEHMET EMİN ÇİFTÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2022 İcrada Görevli Değil - 1.36 Bağımsız Üye Değil -
DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2022 İcrada Görevli Değil - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERHAN GENÇER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Akkök Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
ÖZGE ÖZEN AKSOY Genel Müdür Yardımcısı Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Vekili Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
CAN GÜLCAN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör -
JAROSLAV MACEK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORKUN EYİLİK Ticaret Direktörü Üst Düzey Yönetici
DUYGU ERZURUMLU CENGİZ Ortak Hizmetler Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144129
BIST