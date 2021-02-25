***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:25
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912701
BIST
15:431.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:437,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2503
En Düşük
7,1530
15:438,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1497
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:43416,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,90
|Açılış
|: 416,54
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:42
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.393.170
|% -9,94
|
|PETKM
|5,21
|1.802.570.254
|% 0,97
|
|THYAO
|13,06
|1.413.117.872
|% 1,79
|
|KOZAL
|129,10
|1.303.777.322
|% -3,30
|
|SASA
|42,06
|1.279.264.542
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,26
|1.133.523.191
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,26
|1.133.523.191
|% -0,44
|
|PETKM
|5,21
|1.802.570.254
|% 0,97
|
|IHLAS
|0,88
|203.915.372
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|369.893.741
|% -1,72
|
|KARSN
|4,46
|867.484.492
|% -5,11
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2433
|7,2503
|% 1,13
|
|Euro
|8,8693
|8,8759
|% 1,72
|
|Sterlin
|10,2024
|10,2535
|% 0,95
|
|Frank
|7,9560
|8,0039
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9242
|1,9338
|% 0,96
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-14,89
|
|Altın Gr.
|416
|417
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|4,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-1,49
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|-0,72
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|0,31
|