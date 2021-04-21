***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:30
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930140
BIST
16:351.328
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -37,18
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.325
16:358,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:359,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0832
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:35469,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,92
|Açılış
|: 469,75
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.741.324
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.259.364
|% 9,52
|
|ISKPL
|28,26
|32.929.486
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.685.928
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.384.640
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|BLCYT
|15,59
|41.759.238
|% -9,99
|
|EREGL
|18,15
|930.482.720
|% -0,44
|
|PETKM
|6,38
|897.041.213
|% -2,89
|
|GARAN
|6,95
|844.285.795
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,98
|533.827.111
|% -3,06
|
|THYAO
|10,80
|455.189.483
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,06
|348.057.350
|% -2,83
|
|PETKM
|6,38
|897.041.213
|% -2,89
|
|GARAN
|6,95
|844.285.795
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,81
|170.617.250
|% -1,63
|
|ODAS
|2,45
|223.914.230
|% -9,93
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1831
|8,1867
|% 0,98
|
|Euro
|9,8412
|9,8521
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,3259
|11,3827
|% 0,49
|
|Frank
|8,8652
|8,9186
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1740
|2,1850
|% 0,85
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|10,10
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,43
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|0,10
|
|B. Petrol
|65,26
|65,26
|-1,31
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:51NATEN
Yüzde -8.22 oranında düşüşle 34.18 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 643 adet işlem
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 21 kaybederek (% -1.91 ) 1, 395
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16:50XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 71 altında . İşlem hacmi 11, 504.00 milyon TL de
-
16:50IZMDC
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 378, 188 adet işlem
-
16:49BUCIM
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 021, 298 adet işlem