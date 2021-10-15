***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 10:33
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970967
BIST
11:511.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:519,2078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:5110,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0178
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:51528,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,77
|Açılış
|: 528,46
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,06
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,24
|18.495.949
|% 6,57
|
|PENGD
|3,60
|17.384.452
|% 5,88
|
|VBTYZ
|21,68
|96.515.446
|% 5,14
|
|CEOEM
|10,27
|65.860.747
|% 4,69
|
|BAYRK
|8,91
|1.491.365
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|155.562.741
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.477.447
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,80
|57.356.208
|% -9,04
|
|GARAN
|9,07
|1.090.884.962
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,10
|411.494.160
|% 2,48
|
|THYAO
|14,40
|311.871.874
|% 0,70
|
|ASELS
|16,59
|260.732.109
|% 0,12
|
|EREGL
|17,58
|247.311.908
|% 0,17
|
|EKGYO
|1,86
|235.368.600
|% 1,09
|
|GARAN
|9,07
|1.090.884.962
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,37
|236.179.177
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,37
|137.992.415
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,18
|193.248.537
|% -1,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2040
|9,2078
|% 0,33
|
|Euro
|10,6753
|10,6911
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,5831
|12,6462
|% 0,52
|
|Frank
|9,9289
|9,9887
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4451
|2,4574
|% 0,18
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-9,47
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.492
|3.545
|-14,00
|
|Tam
|3.476
|3.563
|-12,67
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|-6,13
|
|Çeyrek
|843
|862
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,87
|