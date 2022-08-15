***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 10:41
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055333
BIST
13:302.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,76
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
13:3017,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
13:3018,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0736
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
13:301.025,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -13,79
|Açılış
|: 1.025,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,16
BIST En Aktif Hisseler13:28
|CMBTN
|240,30
|4.823.542
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|674.609
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|259.939.738
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|4.594.185
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.121.611
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|541.572.590
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|78.107.211
|% -9,96
|
|BALAT
|11,15
|314.092
|% -7,08
|
|AKENR
|1,86
|48.940.001
|% -6,06
|
|BRMEN
|1,81
|198.115
|% -5,73
|
|THYAO
|62,45
|2.146.786.579
|% 0,08
|
|ODAS
|4,40
|1.248.319.816
|% 8,91
|
|GSRAY
|6,63
|1.071.109.783
|% 0,76
|
|AKBNK
|10,17
|760.424.428
|% 1,70
|
|ASELS
|24,72
|709.013.361
|% 0,65
|
|ODAS
|4,40
|1.248.319.816
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,55
|675.272.715
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,63
|1.071.109.783
|% 0,76
|
|DOHOL
|4,45
|668.687.589
|% -3,89
|
|YKBNK
|5,47
|679.317.972
|% 0,55
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9610
|17,9660
|% 0,19
|
|Euro
|18,3105
|18,3267
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,6215
|21,7299
|% -0,34
|
|Frank
|18,9246
|19,0386
|% -0,25
|
|Riyal
|4,7703
|4,7943
|% 0,19
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-25,98
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,49
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.883
|6.940
|-52,00
|
|Yarım
|3.354
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.696
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|-4,58
|