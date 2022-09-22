***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 10:01
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKENR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064615
BIST
11:353.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 43,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:3518,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:3518,2197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1907
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
11:35989,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,83
|Açılış
|: 989,34
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ULUSE
|130,60
|15.997.005
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|219.852.735
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.746.461
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,87
|27.571.882
|% 9,46
|
|UNLU
|7,10
|36.880.087
|% 8,90
|
|PINSU
|7,22
|17.411.929
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|312.400.627
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|5.361.460
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|22.272.665
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,50
|1.306.359.945
|% 1,08
|
|SISE
|27,54
|1.224.281.848
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,18
|827.089.839
|% 2,72
|
|SASA
|58,30
|759.561.053
|% 1,57
|
|AKBNK
|11,71
|700.258.776
|% 1,65
|
|EKGYO
|3,93
|650.120.137
|% 0,77
|
|ZOREN
|4,06
|600.947.723
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,18
|827.089.839
|% 2,72
|
|SKBNK
|2,81
|312.400.627
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,71
|700.258.776
|% 1,65
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3552
|18,3684
|% 0,23
|
|Euro
|18,2058
|18,2197
|% 1,06
|
|Sterlin
|20,7490
|20,8531
|% 0,75
|
|Frank
|18,7727
|18,8858
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8658
|4,8902
|% 0,18
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,50
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.701
|6.776
|-20,00
|
|Yarım
|3.265
|3.313
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.657
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,09
|
|B. Petrol
|91,12
|91,12
|1,29
|