***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:14
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065998
BIST
17:523.132
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -66,44
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:5218,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:5218,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1387
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1637
En Düşük
17,8996
17:52983,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,86
|Açılış
|: 983,66
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BFREN
|1.390,40
|25.123.821
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|447.576.693
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|218.137.704
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.513.580
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.541.972
|% -9,83
|
|AVOD
|2,37
|85.967.618
|% -9,54
|
|THYAO
|67,05
|4.118.318.863
|% -2,76
|
|ASELS
|29,20
|3.804.060.096
|% 1,60
|
|YKBNK
|6,99
|2.197.504.997
|% -0,99
|
|HEKTS
|55,05
|2.145.283.321
|% -7,48
|
|GARAN
|18,71
|1.957.132.689
|% -2,81
|
|SKBNK
|1,84
|993.855.484
|% -1,08
|
|TSKB
|2,44
|1.052.507.088
|% 4,27
|
|EKGYO
|3,72
|1.449.143.009
|% -3,88
|
|YKBNK
|6,99
|2.197.504.997
|% -0,99
|
|ZOREN
|3,21
|933.332.561
|% -6,96
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5134
|18,5301
|% 0,06
|
|Euro
|18,0978
|18,1142
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,3317
|20,4337
|% 1,22
|
|Frank
|18,7843
|18,8975
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9139
|4,9386
|% 0,34
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-8,39
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.592
|6.681
|-100,00
|
|Yarım
|3.207
|3.266
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|87,40
|87,40
|-0,65
|