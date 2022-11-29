***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:49
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082833
BIST
13:584.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 7,96
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:5818,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:5819,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0777
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:581.051,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.051,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:56
|PKENT
|180,40
|72.102.392
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.401.421
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.007.602
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.748.218
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.461.950
|% 9,98
|
|PRDGS
|16,04
|80.964.115
|% -7,82
|
|SEGYO
|3,27
|226.603.127
|% -7,10
|
|BAYRK
|9,83
|47.904.967
|% -6,91
|
|EDIP
|8,64
|72.687.691
|% -6,70
|
|KONTR
|170,30
|255.418.650
|% -5,39
|
|THYAO
|117,20
|6.694.045.663
|% 1,82
|
|SISE
|39,00
|4.885.364.626
|% -3,27
|
|YKBNK
|11,94
|2.816.845.340
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,26
|2.809.494.015
|% 4,91
|
|KRDMD
|14,77
|2.804.984.769
|% 3,21
|
|EKGYO
|7,26
|2.809.494.015
|% 4,91
|
|SKBNK
|2,73
|715.506.561
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,94
|2.816.845.340
|% 0,34
|
|TSKB
|4,03
|787.348.891
|% 0,75
|
|KRDMD
|14,77
|2.804.984.769
|% 3,21
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6339
|18,6410
|% 0,08
|
|Euro
|19,3275
|19,3349
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,3250
|22,4370
|% 0,62
|
|Frank
|19,5563
|19,6741
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,03
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,87
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,66
|
|Cumhuriyet
|7.008
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.028
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,36
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,23
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|2,22
|