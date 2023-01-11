***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:21
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100137
BIST
14:584.809
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -179,34
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
14:5818,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:5820,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:581.136,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.137,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:56
|SDTTR
|56,65
|6.161.481
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.478.502
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.603.787
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,39
|284.442.052
|% 6,95
|
|GOZDE
|21,06
|348.940.365
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|367.707.959
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|26.824.048
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|128,40
|5.980.068.822
|% -2,13
|
|EREGL
|37,60
|4.242.299.242
|% -0,69
|
|ASELS
|55,35
|3.459.957.245
|% -4,82
|
|KRDMD
|17,76
|3.196.261.265
|% -2,09
|
|KOZAL
|543,00
|3.178.723.956
|% -3,55
|
|EKGYO
|8,31
|2.192.675.575
|% -2,24
|
|YKBNK
|8,95
|2.108.549.918
|% -6,09
|
|KRDMD
|17,76
|3.196.261.265
|% -2,09
|
|KATMR
|2,09
|332.583.218
|% -9,91
|
|SKBNK
|2,62
|414.744.421
|% -4,03
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7749
|18,7768
|% 0,02
|
|Euro
|20,1753
|20,1840
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7123
|22,8262
|% -0,14
|
|Frank
|20,2216
|20,3434
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% -0,01
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.647
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.685
|7.740
|5,00
|
|Yarım
|3.733
|3.786
|2,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|